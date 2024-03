Kā izvēlēties īsto augsni pavasara sējas darbiem?

Kūdras substrātu piedāvājums plašs. Eksperte skaidro, kas jāzina, to izvēloties un pēc tam ar to strādājot.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties kūdras substrātu sēšanai, un kas atvieglos stādu audzēšanu? Par to stāsta eksperte, “Agrimatco Latvia” pārstāve Egita Savicka.

Augsnes maisījumi sēšanai

Par substrātu piedāvājumu sūdzēties patiešām nevar. Ražotāji arī cenšas dārzkopjus informēt par to, kas “maisiņam vēderā”, – svarīgākie parametri atrodami kā uz mazākiem, tā lielākiem iepakojumiem. Lai nesarežģītu sev dzīvi ekonomiski un arī tīri praktiski, eksperte mazdārziņu īpašniekiem iesaka meklēt substrātu, uz kura norādīts – “sēšanai”; nav vajadzības katras kultūras sēklām pirkt īpašu augsnes maisījumu. Viņa norāda, ka nebūtu labi izmantot melnzemi, jo mazākām sēklām tā noteikti būs par smagu un ātri vien “sasēdīsies”. Sēšanai paredzētā kūdra ir pilnvērtīgs substrāts, kuram mazāk pievienoti minerālmēsli, lai jutīgais asniņš neapdegtu. Arī maisījuma struktūra ir smalkāka, uz ko norāda kūdras frakcijas lielums 0 – 7 mm. Optimālais pH līmenis, kas ir ļoti svarīgs rādītājs, ir no pH 5,5 līdz 6,5. Tāds patiks dārzeņiem un arī lielākajai daļai ziedošo augu, izņemot nelielu skaitu skābummīļu kā hortenzijas, acālijas, mellenes u. c. Skābu substrātu (pH 4,1 – 4,9) noteikti nevajag izvēlēties sēšanai, jo, piemēram, tomātiem vai paprikai šādā augsnē klāsies pavisam slikti. Nepārliecinoši būs arī tie substrāti, kuriem norādīta pārāk liela pH amplitūda.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Uz substrātu iepakojumiem norādīta NPK jeb makroelementu slāpekļa, fosfora un kālija attiecība. Augiem veģetācijas sākumā nav vajadzīgs pārāk liels slāpekļa daudzums. Tas būs svarīgāks vēlāk, kad sējums jau būs paaudzies. Parasti substrātiem pievienoti viena tipa speciālie minerālmēsli, piemēram, “PG Mix” vai “Multimix”, kuri lēnāk šķīst un līdz ar to arī ilgāk baro kultūras. Tie satur arī dažādus mikroelementus, kas augiem svarīgi, taču visai mazās devās. Jāatceras, ka substrātam pievienotais mēslojums augus spēs pabarot vien pāris nedēļu. No sēklas līdz gatavam stādam ar tiem vien cauri netiksit, būs nepieciešama piebarošana.

Sēšanai paredzētajam maisījumam, īpaši, ja tas ļoti smalks, vajadzētu pievienot perlītu – dabiskas izcelsmes iezi, kas nedaudz atgādina putuplasta lodītes. Tas palīdzēs nodrošināt substrātā vajadzīgo aerāciju, labāk tiks aizturēts ūdens, uzlabota drenāža. Augsne tā nesablīvēsies un būs vieglāka. Pārdozēt ar perlītu nevar, taču tiem, kas nekad to nav izmantojuši, Egitas Savickas ieteiktā proporcija ir uz 20 litriem substrāta pievienot trīs līdz piecus litrus perlīta. Savukārt ļoti mazas sēklas, kuras ar kūdru neapber, no izžūšanas pasargā ar citu iezi – vermikulītu, plānā kārtiņā ar to nosedzot sējumu. Tas ir elpojošs un viegls.

Substrāts jāsamitrina, pirms tajā sēj, jo ar ūdeni mazākas sēklas var ieskalot pārāk dziļi augsnē. Arī pirmajām laistīšanas reizēm jāizmanto smidzinātājs, mitrinot tikai augsnes virsmu, nevis jāsablīvē virskārta ar lejkannas strūklu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Augsnes maisījumi stādu audzēšanai

Kad dēsts sasniedzis piķēšanas stadiju, būtu jāizvēlas cits substrāts – rupjāks. Šeit jau var lūkot pēc konkrētai kultūrai paredzētā maisījuma. Piemēram, visbiežāk veikala plauktos redzēsit tomātu (tikpat labi derēs arī pipariem un baklažāniem), gurķu/kabaču, kurā vairāk slāpekļa, jo šie augi pēc tā prasīgāki, un ziedošo kultūru augsnes maisījumus. Piķēšanas substrāti ir rupjāki (0 – 20 mm) pēc struktūras, jo dēsti tajā pavadīs ilgāku laiku un bagātīga laistīšana drīz vien var augsni sablīvēt. Tie ir arī bagātīgāki ar mēslošanas līdzekļiem, tomēr pat šajā gadījumā pēc pāris nedēļām jau jāskatās, vai nav jāsāk papildu piebarošana. Tā varētu būt aptuveni šāda: pirmajām laistīšanas reizēm izmanto mēslojumu, kur ir vairāk fosfora, jo tas veicina sakņu sistēmas veidošanos. Pārpalikušo var droši paglabāt ziedošajām puķēm. Tad izmanto komplekso mēslojumu, kur palielināts slāpekļa daudzums. Kad augļi jau aizmetušies, tiem vajadzēs vairāk kālija. Visu audzēšanas laiku papildus būs jānodrošina kalcijs, kurš nav nevienā mēslojumā, bet ir neaizvietojams augu šūnu dalīšanās procesā.

Ja paliek pāri krietni daudz tomātu vai arī gurķu substrāta, to var izmantot arī puķu stādiem. Tas nederēs vien skābumu mīlošajiem augiem. Tāpat, ja uz iepakojuma minētie parametri ir apmierinoši, var izmantot arī universālo substrātu.

Ja palūkojam pazīstamākā, taču, kā norāda Egita Savicka, ne vienīgā vietējā kūdras substrātu ražotāja “Laflora” piedāvājumu, sēšanai būtu jāizvēlas maisījums “KKS-1”, bet piķēšanai – “KKS-2”. Daudzi profesionālie stādu audzētāji iesaka un izvēlas tieši šo ražotāju, taču jāņem vērā, ka tā sortimentā ir tikai lieli (250 l) iepakojumi, kuru transportēšana un uzglabāšana nelielam skaitam dēstu var būt apgrūtinoša.

Ja kūdras maisījumam piejaukta smilts, tas darīts, lai tas kļūtu vieglāks, savukārt substrātos, kas paredzēti ilgstošai puķu audzēšanai, būs pievienotas arī māla daļiņas, kuru uzdevums ir noturēt mitrumu.

Speciāls – puķu podiem

Ja izaudzētos puķu stādus paredzēts dēstīt podā vai kastē, vajadzīgs specifisks augsnes maisījums, kur augs var pavadīt ilgu laiku. Te kā piemēru var minēt divus “Laflora” maisījumus tieši šim mērķim – “KKS-PP” un “KKSNPP”. Tajos ir rupja maluma substrāts ar mēslojumu, māliem, mitruma uzturētājiem, lai būtu vieglāka ilgstoša kopšana. Tie gan jau atkal iegādājami tikai lielajos maisos, taču E. Savicka stāsta, ka pašlaik pāris puķupodiem arī pats var izveidot gana labu maisījumu. Pirmkārt, var iegādāties augsnes mitruma regulētāju. Vekalos pašlaik nopērkamas “Zeba” granuliņas. Tas arī ir dabiskas izcelsmes produkts, kas izgatavots no kukurūzas cietes. Sīkās granuliņas iemaisa substrātā, kur tās uzsūc mitrumu un kļūst želejveida. Dodoties dažu dienu atvaļinājumā, nebūs jākreņķējas, ka puķu podi izžuvuši. Brīdī, kad augam mitruma sāks trūkt, tas paņems to no piemirkušajām granuliņām. Tās var ierušināt arī sakņu zonā karstās dienvidu puses āra dobēs. Viens “bet” – ja pagadās pārmitra vasara, tad dobēs var kļūt par slapju. Otrkārt, pašgatavotais augsnes maisījums puķu podiem jāpapildina ar lēnas iedarbības mēslojumu 4 – 6 mēnešiem. Pamatbarošanu tas nodrošinās, bet, ja puķes ļoti intensīvi ziedēs, būs jānodrošina papildu mēslošana. Puķu podi būtu jāizvēlas ar tādu kā pacēlumu trauka centrā, kur ir drenāžas caurumi. Apkārt tam veidojas padziļinājums, kur liekajam mitrumam uzkrāties, neļaujot podam tik ātri izžūt.

Bez gaismas neizaugs

Eksperte norāda, ka noteikti nav jāsatraucas, ja viens substrāts šķiet sausāks, bet cits mitrāks. To galvenokārt ietekmē ražošanas procesi. Taču tas, ko der izdarīt, attaisot maisu – uzrotīt piedurknes un kārtīgi pārmaisīt tā saturu. Var gadīties, ka kaut kur ticis vairāk mēslojuma, kas lielā koncentrācijā var apdedzināt augu. Veikalā nostrādātajos 27 gados E. Savickai tikai vienu gadu nācies sazināties ar substrātu ražotāju, jo bija saņemtas vairākas sūdzības. Ražotājs tūliņ pat esot reaģējis. Veikals izvēlas pārbaudītus ražotājus, kuriem uzticas, un ļoti nelabprāt tos maina.

Viņa arī piebilst, ka nereti, kad cilvēki sūkstās par sliktām sēklām vai ne tik labu substrātu, sarunās atklājas, ka patiesībā augiem gluži vienkārši pietrūkst gaismas. Saules bads agrajos pavasaros diemžēl nav nekāds retums.

Kristīne Sēnele