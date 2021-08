Izaicini draugu piepildīt burku ar dabā nomestiem izsmēķiem

Foto: pixabay.com

Aktualizējot zemē nomestu izsmēķu piesārņojuma problēmu, “Zaļā josta” projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros uzsāk jaunu izaicinājumu – #PiepildiBurku! Izaicinājumā, kas apvienots arī ar fotokonkursu, var piedalīties ikviens – ne tikai attīrot vidi no zemē nomestiem izsmēķiem, bet arī izaicinot draugus pievienoties šai kustībai, vienlaikus pretendējot uz sportiskām balvām.

Cigarešu izsmēķi ir pasaulē izplatītākā dabā sastopamā atkritumu vienība. Arī Latvijas daba smagi cieš no patvaļīgi nomestu izsmēķu radītā piesārņojuma – tie sastopami gan pilsētās, gan ceļmalās, gan masu pulcēšanās vietās, gan piekrastes smiltīs. Nonācis dabā, izsmēķis nepazūd un bioloģiski nedegradējas – tā sadalīšanas dabā var ilgt pat 15 gadus, atstājot aiz sevis virkni toksīnu un ķīmijas.

“Projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros “Zaļā josta” aktīvi strādā, lai izglītotu sabiedrību par cigarešu izsmēķu kaitīgo ietekmi uz vidi, aicinot tos izmest sadzīves atkritumu konteinerā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai dabā izsmēķi vairs nenonāktu. Taču, lai attīrītu vidi no dabā jau esošajiem izsmēķiem, nepieciešama ikviena iedzīvotāja iesaistīšanās, un izaicinājums #PiepildiBurku ir pirmais solis uz tīrāku vidi,” norāda “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa.

Izaicinājums #PiepildiBurku sākas ar foto konkursu. Tā ietvaros šajā nedēļas nogalē ikviens ir aicināts doties pie dabas vai apmeklēt savu iecienītāko atpūtas vietu, līdzpaņemtā stikla burkā salasīt zemē nomestus izsmēķus, atraktīvi iemūžināt savu veikumu fotogrāfijā, kuru ne tikai pieteikt fotokonkursam, bet arī publicēt sociālajā tīklā Facebook, ar mirkļabirku #PiepildiBurku izaicinot arī savus draugus. Vairāk par konkursu “Zaļā josta” mājaslapā zalajosta.lv.

“Nav būtiski, vai esam no dabas iznesuši vien dažus izsmēķus, vai esam nedēļas nogalē ar draugiem salasījuši trīslitru burku, pilnu ar cigarešu izsmēķiem. Galvenais, ir tas, ka vide tiek atbrīvota no plastmasas un smago metālu un citu toksīnu piesārņojuma, mēs apvienojam spēkus cīņai ar nepareizu rīcību ar izsmēķiem, kā arī pamudinām draugus sekot mūsu piemēram,” par izaicinājuma #PiepildiBurku nozīmi stāsta L. Kubliņa, uzsverot, ka joprojām nozīmīga smēķētāju daļa turpina izmest izsmēķus nepiemērotā vietā informācijas trūkuma un nepareizu ieradumu dēļ. Sabiedrības spiediens un kultūras normu maiņa ir vitāli svarīga, lai dabā nonākušo izsmēķu apjoms samazinātos. Savukārt fiziska vides attīrīšana no dabā esošiem izsmēķiem ir vienīgais veids, kā mazināt jau sasniegto piesārņojuma līmeni.

Izaicinājums #PiepildiBurku ir lielisks veids, kā ne tikai uzlabot vides stāvokli, bet arī savu fizisko formu – apvienojot izsmēķu lasīšanu ar sportiskiem vingrinājumiem. Turklāt konkursa laureāti balvā saņems viedpulksteņus, ar kuriem turpmāk veselības stāvokļa uzraudzīšanu un sportiskās aktivitātes veikt būs vēl ērtāk.