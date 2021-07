Gar Alūksnes ezeru izveidots pastaigu takas pirmais posms

Foto: Loreta Jargane

Maijā tika uzsākts un nu ir noslēdzies 1. kārtas remonts pastaigu takai, kas ved gar Alūksnes ezera krastu Kolberģa virzienā, vēsta Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Taka ved no Ozolu ielas virzienā uz Kolberģi līdz Aldaru ielai pa pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu ezera piekrastes zemi. Šogad remontēta takas pirmā kārta – no Ozolu ielas līdz Ezermalas ielai. Tālāko posmu no Ezermalas ielas uz priekšu Kolberģa virzienā plānots remontēt vēlāk. Līdz ar takas remontu būs izveidota drošu pārvietošanās Kolberģa, Ezermalas un Robežu ielu iedzīvotājiem. Takas remontu veica IK “Ceļavējš V.I.” par summu 17 327 EUR ar PVN.