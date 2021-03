Četri padomi dāmu pārsteigšanai sieviešu dienā!

Starptautiskā sieviešu diena ir plaši apspriesti un dažādi vērtēti svētki, taču, būsim atklāti – lielākā daļa sabiedrības (jo dāmas mūsu kopienā ir vairākumā), šo dienu tomēr ļoti gaida! Ja tev ir paveicies piedzimt par vīrieti, 8.martā vari izvēlēties stratēģijas – izlikties, ka neko par šiem svētkiem nezini, pievienoties tulpju plauktu “tukšotāju armijai” un uzņemties Sieviešdienas donžuana lomu, lai visas sastaptās sievietes par tevi runā vēl gadu! Zemo cenu dzērienu un vīnu eksperts AlkOutlet piedāvā piecus padomus, kas var izglābt sieviešu dienu pat pašam izmisušākajam vīrietim!

Pat viena tulpe ir labāk nekā nekas!

Ja vien tevis apsveicamās dāmas nav galīgas puķu nīdējas, zelta likums ir vienkāršs – ziedi noder vienmēr. Protams, vairumam sieviešu puķes nav kārotākā pārsteiguma daļa, tomēr pat viena puķe būs labāka par pilnīgu sieviešdienas ignorēšanu. Nemierini sevi ar ilūziju, ka šogad jau “kovids” un visi svētki atcelti. Pat, ja šo dienu pavadīsi lepnā vientulībā savā mājsēdes cellē, dāmas šajā datumā gaida īpašu uzmanību! Tas nekas, ka nesatiksi sievietes klātienē, sūti dāmām ziedu foto! Galvenais, apsveic!

2. Lutini!

Visām sievietēm patīk justies īpašām un svinēt dzīvi! Tās, kuras saka, ka tā nav, gluži vienkārši melo. Ļauj, lai dāmas iepriecina kāds lielisks dzēriens vai ēdiens, kas atgādina, ka šajā dienā viņām nav jāuztraucas par ikdienišķām rūpēm. Ja nezini, kas dāmai garšo, izvēlies kādu dzirkstošo vīnu, saldumus un nelielas uzkodas. Vairumam sieviešu nepatīk atzīties, ka viņām garšo saldumi vai patīk labi paēst, bet patiesībā tā ir!

3. Pasaki paldies!

Katra dāma, ko tu apsveic sieviešu dienā, noteikti ir pelnījusi, lai tu viņai par kaut ko pasaki paldies! Neskopojies ar pateicību – protams, nevajag izplūst salkanā apcerējumā, kāpēc tu šai dāmai varētu “uzcelt pieminekli”, vienkārši pasaki paldies par regulāru izpalīdzēšanu, labu sadarbības projektu, kaut vai par smaidu, un dāma būs laimīga.

4.Uzdāvini to, ko sieviete patiešām kāro!

Reizēm labākais veids, kā pārsteigt sievieti, ir uzdāvināt to, ko viņa tiešām vēlas, tāpēc varbūt nemoki sevi ar radošām izpausmēm, bet pajautā sievietei, kas viņu iepriecinās. Aiztaupīsi sev radošās mokas un nekad “nenošausi greizi’. Vienīgi paturi prātā, ka dāmu vēlmes var būt ļoti plašas – kāda gribēs no rīta ilgāk izgulēties, bet cita – ceļojumu uz Bali! Ja baidies no iegribu dažādības, piedāvā dažus variantus, no kā izvēlēties.

Lai vai kādas būtu Tavas idejas – katrā sievietē (jā, arī tavā vecmāmiņā) ir dieviete, kas vēlas būt pielūgta un novērtēta! 8.marts ir lieliska iespēja parādīt dāmām, ka viņas ir īpašas un izkrāso tavu dienu. Izmanto to, un sievietes tev bagātīgi atdarīs.

Foto: Pixabay.com