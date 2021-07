Atceries, aizsargķivere pasargā!

Lai mazākos satiksmes dalībniekus pasargātu no smagām traumām, piedaloties satiksmē ar velosipēdu, valsts policija aicina vecākus īpaši pievērst uzmanību bērna drošībai.

Ja bērns vēl tikai sāk apgūt velo prasmes, vai ir jau šīs jomas pārzinātājs, VP aicina pārrunāt ar savām atvasēm pašu galveno, kas jāņem vērā pirms došanās ceļā ar velosipēdu.

Ja braukšanas laikā gadās ķibele un mazais satiksmes dalībnieks nokrīt no sava braucamrīka, lai traumas nebūtu smagas un veselībai bīstamas, ir obligāti jālieto aizsargķivere – arī ceļu satiksmes noteikumos noteikts, ka bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei.

Skrituļojot vai braucot ar skrejriteni tā nav obligāta, bet ļoti rekomendējama.

Tāpat ir ieteicams braukšanas laikā lietot elkoņu un plaukstu sargus, jo arī tie var pasargāt no traumām, vēsta Valsts policijas pārstāvji.