Ar izaicinājumu #PiepildiBurku uzsākta kustība dabas atbrīvošanai no zemē nomestiem izsmēķiem

Zemē nomesti izsmēķi – plastmasas vienības, kas piesūcinātas ar kaitīgām vielām – turpina vides piesārņošanu pat 15 gadu garumā. Lai arī pašlaik “Zaļā josta” aktīvi strādā pie sabiedrības izglītošanas, lai jauni izsmēķi dabā vairs nenonāktu, vienlaikus uzsākta cīņa ar zemē nomestiem izsmēķiem, lai attīrītu vidi no gadu gaitā uzkrāta piesārņojuma. Ikviens ir aicināts pievienoties izaicinājumam #PiepildiBurku, salasot dabā nomestus izsmēķus un izaicinot draugus nepalikt vienaldzīgiem. Pirmie izaicinājuma dalībnieki jau attīrījuši vidi no vairākiem litriem izsmēķu, pretī saņemot balvas.

“Savu filozofiju “Zaļā josta” balsta uz principu, ka rūpēm par vidi ir jābūt ikdienā – gudrām, ilgtspējīgām un liekus atkritumus neradošām. Tāpēc iestājamies par apzinīgu atkritumu apsaimniekošanu ikdienā, nevis došanos talkot reizi gadā. Tomēr šobrīd esam sasnieguši kritisku brīdi, kad vidē esošo izsmēķu daudzums ir tik liels, ka bez cilvēka iesaistes daba nespēs tikt galā ar šo piesārņojumu,” norāda “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa. Lai mazinātu slogu videi ar neatbilstoši izmestiem izsmēķiem, “Zaļā josta” projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros uzsāka kustību #PiepildiBurku, kurā ikviens ir aicināts, dodoties pie dabas vai vismaz izejot mājas pagalmā, salasīt burkā zemē nomestos izsmēķus, lai tos nogādātu tuvējā atkritumu tvertnē.

“Lai pievērstu plašāku sabiedrības uzmanību izaicinājumam #PiepildiBurku, aizvadītajā nedēļā to aizsākām ar fotokonkursu, aicinot iedzīvotāju salasītos izsmēķus kopā ar izsmēķu lasīšanas stāstu iemūžināt bildēs un pieteikt konkursam,” stāsta L. Kubliņa. Esam saņēmuši 7 pieteikumus konkursam, no kuriem īpašas uzslavas izpelnījās Gita Sarmule no Jūrmalas un Laura Kristīne Anšance no Kandavas.

Vislielāko izsmēķu daudzumu salasīja jūrmalniece Gita Sarmule ar saviem bērniem. Izsmēķi lasīti Jūrmalas pludmalēs, dažādās sabiedriskā transporta pieturvietās un pastaigājoties pa parku. “Paši bijām pārsteigti par šādu lielu apjomu. Salasījām trīs dienu laikā vairāk kā 6 litrus izsmēķu,” informē G. Sarmule.

Savukārt par pārsteidzošākā un interesantākā izsmēķu lasīšanas stāsta un fotofiksācijas autori kļuvusi Laura Kristīne Anšance no Kandavas, kura izsmēķus savāca Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona apkārtnē. “Pati stadiona teritorija ir ļoti sakopta, taču ir daži “nostūri”, kur jaunieši mēdz uzturēties vairāk, piemēram, taka aiz Teteriņa ezera. Tur zemē nomestus var atrast ne tikai izsmēķus, bet arī citus atkritumu veidus,”vēsta L.K. Anšance.

Fotokonkursa “Piepildi burku” laureāti balvās saņēma viedpulksteņus, ar kuriem turpmāk veselības stāvokļa uzraudzīšanu un sportiskās aktivitātes veikt būs vēl ērtāk. Īpašas simpātiju balvas no “Zaļā josta” tika pasniegtas pārējiem konkursa dalībniekiem – Kandavas multifunkcionālajam jaunatnes centram “Nagla”, Madarai Pušei, Krišam Agrim Haferbergam, Artūram Valdniekam un Laurai Starostinai.

“Zaļā josta” atgādina, ka cigarešu izsmēķis ir videi bīstams atkritums. Cigarešu filtrs ir izgatavots no plastmasas šķiedras, kas, smēķēšanas laikā uzsūc virkni ķīmisko vielu, smagos metālus un indīgus ķīmiskos savienojumus. Nonācis dabā, izsmēķis sadalās mikroplastmasas daļiņās, bet tajā uzkrātās vielas nonāk vidē, apdraudot visu dzīvo dabu, tostarp arī cilvēka veselību. Ikviena smēķētāja pienākums ir parūpēties, lai izsmēķis nonāktu sadzīves atkritumu konteinerā. Vairāk par cigarešu izsmēķu ietekmi uz vidi iespējams uzzināt www.nemetzeme.lv.