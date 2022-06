Aptauja: 45% Latvijas iedzīvotāji šovasar plāno doties atvaļinājumā uz ārzemēm

Foto: pixabay.com

Pandēmijai norimstot un atvaļinājumu sezonai sākoties, Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk aizdomājas par to, kur un kā pavadīt vasaras brīvdienas. Iedzīvotāju skaits, kas vasarā vēlas apmeklēt ārvalstis, salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir dubultojies, liecina If Apdrošināšanas aptaujas dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ja pagājušajā vasarā 19% atvaļinājumu pavadīja ārvalstīs, tad šovasar to plāno darīt teju puse respondentu (45%). Savukārt 30% iedzīvotāju dod priekšroku iekšzemes tūrismam. Aptaujas veikšanas laikā tikai 17% iedzīvotāju vēl nebija pieņēmuši lēmumu, vai šajā vasarā dosies brīvdienās ārpus Latvijas.

Kā norāda If Apdrošināšanas privātīpašuma produktu vadītājs Endijs Melecis, būtiski pieaug cilvēku interese par ceļošanu. Lai gan pēdējos divos gados pandēmijas dēļ daudzi saskārās ar atceltiem brīvdienu plāniem, šobrīd varam norādīt, ka ceļotāji ir atgriezušies teju pirms pandēmijas apjomos.

«Katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs atvaļinājuma laikā vēlas apmeklēt kaimiņvalstis. Turklāt 8% cilvēku plāno ceļojumus ārpus Eiropas Savienības,” precizēja E.Melecis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vasaras ceļojumos priekšroka tiek dota atpūtai pludmalē un pilsētu apskatei

Teju trešdaļa (27%) ceļotāju brīvdienu laikā vēlas pavadīt laiku pludmalē. Savukārt 29% respondentu vēlas apmeklēt pilsētas un to dažādās apskates vietas. 18% respondentu norādījuši, ka plāno doties atvaļinājumā, lai izbaudītu pārgājienus dabā.

“Gadu no gada varam novērot, ka interese pēc ceļojumu apdrošināšanas pieaug. Tieši pandēmija izraisīja interesi par ceļojumu apdrošināšanu COVID-19 aizsardzībai,” skaidro E.Melecis. “Pirms brīvdienu plānošanas būtu labi pārdomāt, kādas aktivitātes ceļojuma laikā ir iecere īstenot. Piemēram, 4% no aptaujas dalībniekiem Baltijā norādīja, ka galamērķī nodarbosies ar niršanu, ūdens sporta un ekstrēmo sporta veidu. Pērkot ceļojuma apdrošināšanu, šiem cilvēkiem noteikti ir vērts sīkāk izpētīt, vai līgumā ir iekļauta attiecīgā aizsardzība, un, ja nē, ir saprātīgi to izvēlēties.”

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Jaunieši ir ļoti aktīvi ceļotāji

Aptauja parādīja, ka visaktīvāk ceļojumus šovasar plāno 18-24 gadus veci jaunieši (33%) un pieaugušie vecumā no 55 līdz 65 gadiem (30%). Savukārt lielākā daļa (62%) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 35 līdz 44 gadiem vēl nav noteikuši savus vasaras plānus.

Salīdzinājumā ar citu Baltijas valstu iedzīvotājiem aptauja liecina, ka lietuviešus daudz vairāk nekā citus interesē iekšzemes tūrisms. Igaunijas un Latvijas iedzīvotāji (45%) pretēji Lietuvas iedzīvotājiem (36%) vairāk plāno atvaļinājumus pavadīt ārpus savas valsts robežām.