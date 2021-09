Aicina uz konservējumu degustāciju

Foto: aluksniesiem.lv arhīvs

Sestdien, 25. septembrī, Zeltiņu tautas namā Alūksnes pensionāru biedrība “Sudrabs” un Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Gulbenes novada pensionāru biedrību “Atspulgs” organizē pasākumu “Rudens raža azaida galdam”.



Ar sarūpēto rudens ražu, kas pārstrādāta gan sāļos, gan saldos konservējumos, aicināti piedalīties Alūksnes, Gulbenes un bijušā Apes novada seniori. No pulksten 12.00 līdz 13.00 konservējumi jāatgādā uz Zeltiņu tautas namu.

No pulksten 13.00 līdz 14.00 notiks degustācija, bet no pulksten 14.00 līdz 15.00 – rezultātu apkopošana, Zeltiņu vēstures krātuves apskate.

No pulksten 15.00 līdz 15.30 paredzēta apbalvošana, bet no pulksten 15.30 līdz 17.00 turpināsies atpūtas brīdis.



Savu vērtējumu pēc konservējumu degustācijas varēs paust ikviens pasākuma apmeklētājs, nosakot uzvarētājus. Pateicības saņems visi dalībnieki, bet pasākuma organizatoru sarūpētās balvas nonāks pie trīs labākajiem sāļo un saldo konservējumu grupās. Pulksten 11.00 no Alūksnes autoostas kursēs autobuss uz Zeltiņiem. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 20. septembrim. Pasākumā ieeja, uzrādot Covid-19 izslimošanas vai potēšanās sertifikātu un pasi vai ID karti. Kontakttālrunis informācijai par pasākumu un transporta pieteikumam: 20222012 (Gita Tortuze).