Aicina iepazīt Pededzi

Lai katru viesi vedinātu iepazīt kolorīto Pededzes pagastu un pierobežu, šogad Pededzes tautas namu rotā jauns informatīvais plakāts, ko projekta gaitā sarūpējuši paši pededzieši.

“Jāsper tikai viens solis, lai sajustu vietējo tradīciju un paaudžu daudznacionālo garšu, iepazītos ar gadsimtiem seno pagasta vēsturi” – tā vēsta plakāts, ko rotā attēli ar Pededzei raksturīgajiem tautas daiļrades akcentiem un krāsām.

Redzamākajā vietā

“Kas gan mūs reklamēs, ja ne mēs paši,” stāstot par jaunumu, pajoko Pededzes pagasta tautas nama vadītāja un biedrības pārstāve Tatjana Steklova. Tādēļ biedrība “Pededzes nākotne” startējusi Valmieras novada fonda projektu konkursā. Ar fondu biedrībai ir laba sadarbība dažādu mazu projektu realizācijā.

“Līdz šim mums pietrūka koncentrētas informācijas pagasta centrā, kur nekas daudz nav jālasa, bet uzreiz ir skaidrs, kas pie mums īpašs un kur vērsties, lai šo īpašo izzinātu. Informatīvais plakāts izvietots redzamākajā vietā pie Pededzes tautas nama sienas, kur arī notiek vislielākā cilvēku plūsma pasākumos un parasti piestāj arī ekskursanti. Attēli rosina apskatīties tautas namā izvietoto kultūras un tradīciju ekspozīciju, aizbraukt uz Ķuršu baznīcu, kā arī pieteikties ekskursijām un meistarklasēm,” stāsta T. Steklova. Piemēram, kādā fotogrāfijā redzamajam tautiskajam dvielim ir 200 gadu vēsture un ornamenti, kuros gan krievi un latvieši, gan igauņi atpazīst savas tautas tradicionālos rakstus – un tieši šis apvienotais kolorīts raksturo Pededzi.

Vizuāls akcents

Protams, informatīvais nolūks ir redzamākais šāda reklāmas materiāla izvietošanai, taču T. Steklova uzsver, ka šāds vizuāls akcents arī pašus iedzīvotājus rosinās iepazīt un saglabāt kultūras tradīcijas, veicinās interesi par vietējām kultūras bagātībām. Mērķis ir caur informāciju par Pededzes pagastu, sava novada kultūras un vēstures izzināšanu satuvināt dažādu tautību Latvijas iedzīvotājus, lepoties ar vietu, kur viņi dzīvo.

“Tas ir kārtējais biedrības “Pededzes nākotne” projekts, kas turpina uzsākto darbu tautas tradīciju kopšanā, latviešu un krievu tautības iedzīvotāju integrācijā un Pededzes sabiedriskās dzīves aktivizēšanā,” skaidro T. Steklova.

Plāno Masļonu konkursu

Viesi jauno stendu var apskatīt un pieteikties epidemioloģiski drošai pagasta iepazīšanai jebkurā laikā, taču būs vērts uz Pededzi doties Masļeņicas nedēļā no 8. līdz 14. martam. Kaut arī šos pavasara gaidīšanas svētkus tradicionālajā pulcēšanās izpratnē šogad svinēt nevar, pededzieši tos pavisam garām nelaidis. “Pašlaik top konkursa nolikums par mūsu svētku simbola – salmu lelles Masļonas gatavošanu. Rosināsim gan vietējos iedzīvotājus, gan interesentus no mūsu un kaimiņnovadiem piedalīties konkursā, izgatavojot savu Masļonu. Tā varēs būt no visdažādākajiem materiāliem atbilstoši katra radošajai fantāzijai – gan senajās tradīcijās balstīta, gan mūsdienīga. Konkursam iesūtītos darbus izvietosim ārā pie tautas nama. Savukārt Masļeņicas nedēļas noslēgumā, 14. martā, Masļonas aizdedzināsim tāpat, kā to darām katru gadu, pavadot ziemu līdz nākamajam gadam,” atklāj T. Steklova, aicinot sekot informācijai par gaidāmo konkursu.