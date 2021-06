5 padomi, kā Jāņus nosvinēt videi draudzīgāk

Foto: pixabay.com

Lai Jāņu svinības noritētu ne tikai droši veselībai, bet arī draudzīgi dabai, “Zaļā josta” apkopo 5 būtiskus, bet viegli īstenojamus padomus, kā sagatavoties Jāņu svinībām un nosvinēt Jāņus videi draudzīgāk un tālredzīgāk, neradot slodzi dabai.

Nodod tukšo dzērienu taru pārstrādei

Tukšās stikla pudeles un alumīnija skārdenes ir lielisks izejmateriāls jaunu iepakojumu izgatavošanai. Jāņu svinību vietā laikus paredzi kastes, kurās līgotāji var izmest atsevišķi pudeles un skārdenes – lai pēc svētkiem tās var ērti aizvest uz dalīto atkritumu šķirošanas laukumu (sev tuvāko var sameklēt www.atkritumi.lv), vai arī apskati stikla taras pieņemšanas punktu sniegtās iespējas stikla pudeles nodot par samaksu.

Atsakies no vienreizlietojamiem galda traukiem un piederumiem

Plānojot Jāņu svinības, laikus caurskati virtuves plauktiņu saturu – vai visiem līgotājiem pietiks daudzkārt lietojamie trauki, galda piederumi un glāzes, kuras varētu ērti izmazgāt un lietot atkal visā svinību gaitā. Ja galda piederumu nepietiek, ir vairākas iespējas, kā tomēr rast risinājumu izvairīties no videi kaitīgo vienreizlietojamo piederumu izmantošanas. Aicini viesus ierasties ar savu trauku komplektiņu. Vai arī izmanto trauku nomas pakalpojumu. Paņemot uz svinību vietu košu flomāsteru, ar to katrs viesis varēs nomarķēt savu glāzi, lai to varētu droši lietot visa vakara garumā – tad roka ik reizi nesniegsies pakaļ jaunai glāzei.

Neizmanto ugunskuru atkritumu utilizācijai

Jāņu ugunskurs ir centrālā svinību vieta. Jebkas, kas tajā tiks iemests, dūmu, izgarojumu, pelnu veidā nonāks ne tikai līgotāju plaušās, bet arī nosēdīsies uz tuvumā esošiem augiem un piesārņos vidi. Atceries, ka ugunskurā nedrīkst izmest plastmasu un citas sintētiskās šķiedras saturošus izstrādājumus – nedz pārtikas iepakojumus, nedz cigarešu izsmēķus, nedz dzērienu glāzes (arī papīra glāzes satur plānu plastmasas kārtiņu), nerunājot jau par dažādām videi kaitīgām precēm, kā piemēram, auto riepas.

Plāno maltīti, lai neradītu pārtikas atkritumus

Pasaulē apmēram 1/3 daļa saražotās pārtikas nonāk atkritumos. Eiropā – apmēram 20%. Tādēļ viens no globāliem, un arī Latvijas vides ilgtspējas mērķiem ir pārtikas atkritumu apjoma samazinājums. Jāņos pārtikas atkritumu apjoms mēdz strauji pieaugt – tiek sarūpēts pārāk bagātīgs svinību galds, kurā ēdiens ātri apkalst vai sabojājas saulē un siltumā. Lai to novērstu, sastādi iepirkuma sarakstu, lai nopirktu svētku galdam tikai nepieciešamo. Saskaņo ar viesiem, kas un ko atvedīs cienastam. Neliec visu pārtiku uzreiz galdā – papildini svētku galdu svinību gaitā, neļaujot ēdienam pārāk ilgi atrasties siltumā un sakalst.

Šķiro bioloģiskos atkritumus

Bioloģiskie atkritumi sastāda lielāko sadzīves atkritumu apjoma īpatsvaru. Lai atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu apjoms būtu mazāks, līdz ar to arī rēķins par atkritumu izvešanu nepieaugtu, centies nošķirot bioloģiskos atkritumus – augļu un dārzeņu mizas, ēdienu pārpalikumus, kā arī novītušās Jāņu zāles. Bioloģiskos atkritumus vari droši aprakt piemājas kompostā, vai arī, ja tāds nav ierīkots, izmanto atkritumu apsaimniekotāju piedāvātās bioloģisko atkritumu šķirošanas iespējas, izmetot tos BIO konteineros, kas kļūst aizvien izplatītāki Latvijā.

“Zaļā josta” novēl drošu, līksmu un dabai draudzīgu līgošanu! Pirms svētkiem sazinies ar savu atkritumu apsaimniekotāju, lai laikus uzstādītu dalītās vākšanas konteinerus sašķirotajiem atkritumiem, vai pēc svētkiem ieskaties vortālā www.atkritumi.lv, lai sameklētu sev ērtāko publisko atkritumu šķirošanas vietu.