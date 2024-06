Speciālistu redzējums par siera ēšanu Jāņos

Publicitātes foto

Ko visbiežāk redzam Jāņu apsveikumos? Protams, ozollapu vaiņaga ieskautu zeltainu ķimeņu siera rituli! Simbolizējot sauli, šādi paaudžu paaudzēs esam godinājuši saulgriežu laiku, kad dienas ir brīnišķi garas, gaišas un siltas. Sīkāk par sieru un tā vērtību veselībai “Veselības centru apvienības” sertificētā uztura speciāliste Anita Baumane.

Tiesa kas tiesa, ka tradicionāli pašu gatavotais, veikalā vai tirgū iegādātais Jāņu, ķimeņu vai Līgo – sauc kā gribi – siers noteikti būs goda vietā šajos vasaras vidus svētīšanas svētkos. Tomēr, tieši tādēļ, ka saulgriežos tas tiks ēsts vairāk nekā citām reizēm, ir vērts pārskatīt siera “bilanci”, gan apspriežot tā ietekmi uz veselību, gan arī piedāvājot citas sierošanas iespējas, lai mēneša pēdējās dienās par daudz iegādā svētku simbola nenonāktu atkritumos.

“Ja nu ķimeņu siers nav no tiem mīļākajiem, tiešām prātīgāk nopirkt pavisam nedaudz un iekļaut viducī kā “karali”,” iesaka “Veselības centru apvienības” sertificētā uztura speciāliste Anita Baumane, uzsverot, ka tad pāri palikušo pēcāk varēs izmantot izkausētu uz picas vai karstmaizē, vai pārkaisītu salātiem. Tieši tā viņa iesaka vērtēt arī siera uzturvērtību, jo dažādiem sieriem, tostarp Jāņu, ir atšķirīgs sastāvs, pagatavošanas nianses, dažādi ieguvumi un, jā, arī trūkumi.

Plusu vairāk nekā mīnusu

“Sieri, jo sevišķi svaigie, pie kā pieskaitāms arī Jāņu siers, lieliski atbilst tam, ko saucam par “veselu” pārtiku, proti, produkts ir pēc iespējas tuvāk dabiskajam pagatavošanas veidam, ar minimālu karsēšanu/sildīšanu vai vispār bez termiskas apstrādes,” tehnoloģisko specifiku skaidro Anita Baumane. Vienlaikus sieram ir arī slikta slava augsta tauku satura dēļ. Tomēr, lai gan ir tiesa (ne vienmēr!), ka siers ir visai barojošs, tas var sniegt pārsteidzošus ieguvumus veselībai. “Ieguvums ir atkarīgs no tā, kādu sieru ēdat un cik daudz,” teic uztura speciāliste, iesakot izvairīties no pamatīgi apstrādātiem siera našķiem, jo ​​tie var saturēt dažādas papildvielas, piemēram, garšas pastiprinātājus un augstu nātrija jeb sāls daudzumu.

Kas sieram “aiz ādas”

No vērtīgajām un organismam noderīgajām uzturvielām minamas vairākas.

Olbaltumvielas.

– A vitamīns.

– B12 vitamīns.

– Cinks.

– Kalcijs.

– D vitamīns.

Tomēr katras šķirnes sastāvs, tai skaitā taukvielu un sāls daudzums, atšķirsies. Tādēļ veselīgākā siera meklējumos ir svarīgi izlasīt etiķeti. “Labā ziņa – tradicionālais ķimeņu siers parasti nesatur daudz sāls, tātad vismaz par vienu no organismam “nedraudzīgajiem” faktoriem varam neraizēties,” saka uztura speciāliste un skaidro, ka lielāks nātrija saturs parasti ir cietākajos sieros, tāpat uzturvielu attiecība var atšķirties atkarībā no zīmola.

Savukārt cilvēkiem ar laktozes nepanesību viņa iesaka izvēlēties nogatavinātus cietos sierus,

jo mikroorganismi piena cukuru jau ir iztērējuši un tajos nav laktozes.

“Izvairieties no produktiem ar siera garšu un tā vietā izvēlieties minimāli apstrādātas šķirnes, pie kurām pieder arī Jāņu siers,” rosina Anita Baumane, atgādinot, ka produktu ar nosaukumu “Jāņu siers” var tirgot tikai tie uzņēmumi, kuri ir saņēmuši speciālu atļauju, jo tas, līdzās sklandraušiem un salinātai rudzu rupjmaizei, ir iekļauts Eiropas garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā, kas nozīmē – produkta gatavošanā jāpieturas pie stingras receptes.

Patiesības un puspatiesības par sieru

Siers stiprina sirdi.

Jā, daži pētījumi liecina, ka ēdot dažas šķēles siera dienā, samazinās sirds un asinsvadu

slimību risks. Vienkārši nepārcentieties! Un meklējiet sieru ar zemu tauku saturu, jo daudzos

no tiem var būt daudz piesātināto tauku. Siers der mutes dobuma veselībai.

Ja domājat par labu elpu, to no siera negaidiet! Taču siers var stiprināt zobus. Savukārt, ja

meklējat C vitamīnu, turpiniet meklēt citos produktos – sierā tā nav. Siera ēšana var aizstāt zobu tīrīšanu.

Lai arī mūsu vecmāmiņas dažkārt to mēdza apgalvot, siers nevar aizstāt zobu suku! Taču sava

daļa patiesības šajā apgalvojumā tomēr ir – sierā esošais kalcijs var palīdzēt zobu veselībai.

Sparīgi košļājot gardu sieru, bagātīgi izdalās siekalas, mazinot skābju iedarbību. Daudzās

siera šķirnēs ir kazeīns, kas palīdz stiprināt zobu emalju jeb cieto ārējo apvalku. Siers ir probiotiku avots.

Izturētajā sierā noteikti būs dzīvas kultūras, piemēram, bifidobaktērijas un laktobacilli. Tās ir

tā saucamās labās baktērijas, kas lielākā vai mazākā skaitā mitinās mūsu zarnu traktā un tās

noteikti spēj uzlabot imūnsistēmu un vispārējo veselību. Siers ir laba miega veicinātājs.

Siers satur triptofānu, aminoskābi, kas palīdz organismam atpūsties un sajusties miegainam. Labam sieram ir labi jāsmaržo. Siers ir viens no tiem retajiem produktiem, kas dažos gadījumos labāks ir smirdīgāks. Jāņu siers nebūs viens no tiem, taču uz piknika galda tam blakus kāda sevišķa šķirne ar spēcīgu aromātu lieliskie iederēsies. Siers ir veselīgs un to var ēst, cik vēlas.

Svarīgs ir kopējais olbaltumvielas saturošo produktu daudzums, ko katru dienu apēdat. Proti,

rupji rēķinot tās būtu trīs tases. Tas faktiski ir piena produktu daudzums, kādu veselam

cilvēkam vidēji vajadzētu notiesāt katru dienu. Plānojot maltītes, paturiet to prātā!

Informē Līga Ribkinska, “Repharm” komunikācijas direktore.