Pēdējā laika sāpīgākais rekords Bērnu slimnīcā

Jau pirmajās ļoti siltajās dienās Bērnu slimnīcā sasniegts rekordliels skaits pacientu, kas vērsušies pēc palīdzības Neatliekamās medicīnas centrā. 16. maijā tika atvests 231 bērns. Satraucoši, ka 109 bērni atvesti pēc traumu gūšanas. Bērnu slimnīcas mediķi aicina siltajās brīvdienās bērnus pieskatīt uzmanīgāk.

Visvairāk traumu 16. maijā bērni guvuši, nokrītot no augstuma. Tie ir gan kritieni no dažādiem objektiem rotaļu laukumos, gan krītot no velosipēda, gan mājās. 13 bērnu šajā dienā atvesti, jo pamežģījuši kāju vai roku, 10 – jo guvuši nobrāzumus un brūces. Ir arī cita veida traumas, tai skaitā suņu kodumi, bet kopumā ceturtdienas vakars liecina, ka, izlaižot bērnus rotaļāties ārā, traumu skaits pieaug. Nav iespējams no tām izvairīties pavisam, bet Bērnu slimnīcas mediķi lūdz šajās brīvdienas, kuras sola īpaši siltas, pieskatīt bērnus vērīgāk.

“Katru gadu siltajā laikā pieaug bērnu skaits, kurus atved uz Bērnu slimnīcas Neatliekamās palīdzības centru pēc dažādu traumu gūšanas, bet vienā vakarā, uzņemot teju 100 pacientu, secinām, ka bērni nav tikuši pieskatīti pietiekoši vērīgi. Ir tikai maija vidus, bet pie mums šajā mēnesī vērsušies jau vairāk nekā 1000 bērnu, kuriem bijusi vajadzīga ķirurga palīdzība pēc gūtajām traumām,” atzīst Marks Ronis, Bērnu slimnīcas Neatliekamā medicīnas centra vadītājs.

Vienlaikus nekur nav pazudušas akūtās infekcijas slimības, taču uz Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centru lielā skaitā tiek atvesti bērni, kuriem kopā ar vecākiem līdz konsultācijai pie ārsta nākas gaidīt vairākas stundas, jo pacientu stāvoklis nav smags. Aicinām izmantot iespēju konsultēties ar Bērnu slimnīcas pediatriem, iepriekš piesakot konsultāciju akūtā gadījumā.

Akūtu saslimšanu gadījumos var konsultēties ar Bērnu slimnīcas pediatru arī attālināti, piesakot vizīti Bērnu slimnīcas Pacienta portālā. Pēc pieteikuma ārsts ar bērna vecākiem sazināsies 8 stundu laikā (parasti – tuvāko stundu laikā).

Iesakām izmantot iespēju doties uz konsultāciju pie pediatra akūtos gadījumos pēc pieraksta. Pediatrs pieņem Bērnu slimnīcas novietnē “Torņakalns” Vienības gatvē 45, pieraksts uz to pašu vai nākamo dienu pieejams arī brīvdienās un svētku dienās. Pie pediatra akūtos gadījumos var pierakstīties, autorizējoties Bērnu slimnīcas Pacienta portālā un veicot pierakstu elektroniski (jāmeklē “Pieteikt vizīti. Epieraksts” iespēja un jāizvēlas pakalpojums: “Pediatrs akūtos gadījumos” (darba dienās no 8.00 līdz 17.00

pierakstīties var, zvanot 80708866). Darba dienās ieeja caur reģistratūru R1; brīvdienās un svētku dienās ieeja caur Neatliekamās medicīnas centru, bet nav jāgaida vienā rindā ar tiem, kas ieradušies bez pieraksta.

Rindas kārtībā pediatrs klātienē Bērnu slimnīcas novietnē “Gaiļezers”, Juglas ielā 20 pieņem katru dienu, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas, no pulksten 8.00 līdz 22.00.

Nosūtījums pie Bērnu slimnīcas pediatra nav vajadzīgs!

Kad ieteicams vērsties pie Bērnu slimnīcas pediatra akūtos gadījumos?

-Paaugstināta ķermeņa temperatūra (izņemot zīdaiņiem līdz 3 mēnešu vecumam, kad jāmeklē

medicīniskā palīdzība nekavējoties).

-Akūta elpceļu saslimšana.

-Sāpes ausī (izņemot zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam, kad jāmeklē medicīniskā palīdzība

nekavējoties).

-Sāpes kaklā.

-Strutaini izdalījumi no acīm, ja tie sākušies pēdējās nedēļas laikā (ar ilgstošiem izdalījumiem

jāvēršas pie ģimenes ārsta vai acu ārsta).

-Izsitumi, kas parādījušies pēdējo piecu dienu laikā (izņemot hemorāģiskus – uzspiežot, tie

nepazūd).

-Vemšana un/ vai šķidra vēdera iziešana bez asins piejaukuma, bērns spēj pats uzņemt

šķidrumu, urinē kā parasti.

-Svešķermenis ausī, degunā (izņemot magnētus, baterijas, kad nepieciešama neatliekamā

medicīniskā palīdzība).

Informāciju sagatavoja: Bērnu slimnīcas komunikācijas speciāliste Ilze Olšteina.