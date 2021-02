Noskaidrota 2020.gada iecienītākā pastmarka – uz tās attēlots Latvijas pagājušā gada putns zivju dzenītis

Par 2020.gada iecienītāko pastmarku Latvijas Pasta un ziņu portāla Delfi organizētajā balsojumā atzīta Latvijas putnu sērijas pastmarka, uz kuras attēlots Latvijas Ornitoloģijas biedrības izvēlētais pagājušā gada Latvijas putns – zivju dzenītis (Alcedo atthis). Par šo pastmarku balsots 5309 reizes. Otrajā vietā ar 4258 balsīm ierindojas Latvijas Dabas muzeja unikālo eksponātu sērijas pastmarka, uz kuras redzami īpaši Baltijas jūras dzintara eksemplāri, bet trešajā vietā – otra pagājušajā gadā izdotā Latvijas putnu sērijas pastmarka ar mežirbes (Tetrastes bonasia) attēlu, kas saņēmusi 4036 balsis.

Latvijas Pasta un Delfu organizētais balsojums par 2020.gadā emitētajām pastmarkām risinājās divas nedēļas, no 2021.gada 9. līdz 23.februārim. Šajā laikā par vairāk nekā 20 Latvijas Pasta 2020.gadā izdotajām pastmarkām tika nodotas kopumā 71 845 balsis. 2020.gadā Covid-19 ietekmē Latvijas Pasts izdeva mazāk pastmarku nekā 2019.gadā, taču vidēji viena pastmarka 2020.gada iecienītākās pastmarkas konkursā saņēmusi 3266 balsojumus, turpretim 2019.gada pastmarkas konkursā vidējais rādītājs par vienu pastmarku bija mazāks – 2894 balsojumi.

Visu trīs pirmās vietas ieguvušo pastmarku dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva.

Pastmarka ar zivju dzenīša attēlu uzvarēja ar būtisku balsu pārsvaru – no otrās vietas ieguvējas to šķir 1051 balss. Šī pastmarkaizdota 2020.gada 19.jūnijā 100 000 eksemplāru tirāžā, un tās nominālvērtība ir € 2,14, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā no 21 līdz 100 gramu uz valstīm, kas atrodas 2.zonā. Latvijas Ornitoloģijas biedrība zivju dzenīti atzina par 2020.gada putnu, un tas ir viens no krāšņākajiem Latvijas putniem.