LIZDA aptauja: Vairāk nekā 90% izglītības nozarē strādājošo vēlas būt labāk informēti par vakcīnas pret Covid-19 sekām

Foto: Unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

Latvijā vairāk nekā 90% aptaujāto izglītības nozarē strādājošo vēlas būt labāk informēti par vakcīnas pret Covid-19 sekām, kā arī sagaida individuālas konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar poti, liecina Latvijas Izglītības un zinātnieku darbinieku arodbiedrības (LIZDA) aptauja par pedagogu attieksmi pret vakcināciju, lai pasargātos no minētā vīrusa.

Tostarp 42% aptaujāto ir svarīgi zināt par gadījumiem, kad ģimenes ārsts vai cits mediķis neiesaka vakcinēties pret Covid-19. Tikmēr 49% aptaujāto skolotāju ir jau apspriedušies ar savu ģimenes ārstu par vakcinēšanos pret bīstamo vīrusu.

65% no aptaujātajiem pedagogiem atbildējuši, ka jau ir vakcinējušies pret Covid-19, izslimojuši to vai tuvākajā laikā plāno vakcinēties, tomēr 35% aptaujāto kategoriski iebilstu pret vakcināciju. Anketās atklāts, ka pret bīstamo vīrusu ir vakcinējušies 43,3% skolotāju, izslimojuši to – 15%, bet savu pirmo vakcīnu pret Covid-19 plāno saņemt 6,5% aptaujāto skolotāju.

Anketās jautāti, kāda ir izglītības nozarē strādājošo attieksme pret obligāto vakcināciju pret Covid-19, 55% aptaujāto respondentu pauda negatīvu attieksmi, pozitīvu nostāju pauda 26%, bet 19% bija neitrāli noskaņoti.

LIZDA noskaidroja arī respondentu attieksmi vispār pret vakcinēšanos kā tādu un konstatēja, ka 28% aptaujāto iebilst pret vakcinēšanos kā procedūru, ko palīdz izskaidrot tas, ka 40% aptaujāto vispār nepatīk apmeklēt medicīnas iestādes un potēšanas procedūras.

Tāpat LIZDA aptaujā tika skaidrots, vai Latvijā pieejamās vakcīnas pret Covid-19 respondenti uzskata par drošām. Aptaujāto sniegtie vērtējumi bija gan pozitīvi, gan negatīvi. Kopumā 35% pilnībā vai vairāk nepiekrita apgalvojumam par vakcīnu drošību, bet 41% vakcīnas vērtēja kā pilnīgi drošas.

Apkopojot aptaujas datus, LIZDA secina, ka izglītības nozarē strādājošo negatīvo attieksmi pret vakcinēšanos pastiprina tas, ka tikai 27% aptaujāto skolotāju atbalsta obligātu vakcinēšanos visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet tikai 38% atbalsta obligātu vakcinēšanos atsevišķām profesiju grupām.

LIZDA norāda uz risku, ka ļoti nozīmīga daļa – 38% aptaujāto – no izglītības nozarē nodarbinātajiem ir gatavi pamest darbu izglītības iestādē, ja vakcinēšanās būs noteikta kā obligāta prasība pedagogiem.

Arodbiedrības aptaujā noskaidrots, ka pedagogiem ir svarīgi zināt ne tikai par vakcinācijas jautājumiem, bet arī par darba vides drošību. Uz jautājumu, vai obligātās vakcinēšanās gadījumā pedagogam ir tiesības zināt, vai izglītojamie un viņu vecāki ir vakcinējušies pret Covid-19, apmēram 62% pauda pozitīvu atbildi, bet apmēram 30% skolotāju pauda negatīvu nostāju. Nedaudz virs 6% aptaujāto ieturēja neitrālu pozīciju.

Savukārt par nepieciešamību valstij nodrošināt rehabilitācijas programmas pedagogiem, ja tie smagi saslimst ar Covid-19, vairāk nekā 85% pedagogu pauda pozitīvu attieksmi. Vairums jeb vairāk nekā 90% skolotāju atbalsta priekšlikumu, ka izglītības iestādē nodarbinātajiem ir jānodrošina darba devēja apmaksātas veselības apdrošināšanas polises izmantošanas iespējas.

Skolotāji piekrīt arī apgalvojumam, ka valstij būtu jāizmaksā kompensācija, ja pēc vakcinēšanās rodas smagas komplikācijas, invaliditāte vai zūd darbaspējas. Pozitīvu attieksmi pauda ap 95% aptaujāto izglītības nozarē strādājošo.

Kā noskaidrots LIZDA aptaujā, 69% aptaujāto piekrīt, ka nepieciešams nodrošināt ar individualizētu informāciju, valsts finansētām konsultācijām saistībā ar vakcinēšanās jautājumiem. Savukārt 49% aptaujāto piekrīt, ka vakcinēšanos pret Covid-19 veicinātu viena apmaksāta brīva diena pēc vakcinēšanās.

Apkopojot LIZDA anketas datus, arodbiedrība aicina Saeimas deputātus ņemt vērā aptaujas rezultātus un iesniegt likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” grozījumus, kuri orientēti uz iespēju strādāt gan vakcinētajam, gan nevakcinētajam testu veikušajam izglītības nozarē nodarbinātajam.

Anketas dati apkopoti laika posmā no 2021.gada 13.jūlija līdz 15.jūlijam, un tajā tika apkopoti pedagogu, augstskolu mācībspēku un izglītības iestāžu tehnisko darbinieku viedokļi un attieksme par obligātu izglītības nozarē nodarbināto vakcinēšanu pret Covid-19. Aptaujā piedalījās 6838 respondentu (94% sievietes un 6% vīriešu), no kuriem 60% ir LIZDA biedri.

No aptaujātajiem izglītības nozares darbiniekiem 40% strādā pirmsskolas izglītības iestādē, 48% – vispārējā izglītības iestādē un pārējie 12% respondentu sadalās līdzīgi – profesionālās, augstākās izglītības iestādes un citas.