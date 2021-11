Latvijā populārākā galvassega rudens un ziemas sezonā ir adīta cepure

Foto: Unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

Rudens un ziemas mēnešos 51% Latvijas iedzīvotāju vienmēr lieto galvassegas, 31% tās izmanto dažreiz, bet vēl 5% tikai ļoti aukstās un vējainās dienās, noskaidrots “Mēness aptiekas” rīkotajā iedzīvotāju aptaujā. 13% respondentu atbildējuši, ka šajos gadalaikos galvassegu parasti nelieto.„Mēness aptiekas” pieaicinātā eksperte neiroloģe “Veselības centru apvienībā” (VCA) Dace Bērziņa un farmaceits Vadims Brižaņs* stāsta, kāpēc galvu un kaklu no aukstuma sargāt, kā šalle pasargā sprandu, balseni un limfmezglus.

Galvassegas lietošanā aukstajā laikā vīrieši ir pat apzinīgāki nekā sievietes, un atbildi, ka galvassegu vienmēr lieto norādījuši 59% no aptaujātajiem vīriešiem un 44% no sievietēm. Turklāt par to, lai rudenī, ziemā vienmēr galva būtu siltumā, visvairāk rūpējas Latgales iedzīvotāji – 60% no šajā reģionā aptaujātajiem izvēlējušies atbildi, ka vienmēr lieto galvassegu. Lai arī procentuāli mazāk, bet šāda atbilde populārāka salīdzinājumā ar pārējām bijusi arī Vidzemes (53%), Kurzemes (52%), Zemgales (51%) Rīgas (49%), Pierīgas (47%) iedzīvotāju vidū.

Mazāk par 10% iedzīvotāju visos reģionos ir tādu, kuri galvassegu izvēlas izmantot tikai pavisam aukstās un vējainās dienās. Aptaujā, dodot iespēju, izvēlēties vairākas atbildes, kā populārāko galvassegu 58% no aptaujātajiem minējuši adītu cepuri, kā otru populārāko galvassegu – 43% nosaukuši kapuci, trešajā vietā ierindojot auduma cepuri (31%). Mazāk populāri galvu no vēja un aukstuma pasargāt ir ar tādiem aksesuāriem kā šalli, lakatu vai sildošajām austiņām.

„Ja nevalkājam galvassegu, galvas asinsvadi aukstumā sašaurinās, pasliktinās asinsrite. Staigāšana bez cepures un šalles var ierosināt spēcīgas galvassāpes un citus diskomfortu raisošus simptomus. Protams, daudz atkarīgs no organisma rūdījuma un katra imūnsistēmas. Piemēram, ir cilvēki, kuri ikdienā pārvietojas pārsvarā ar automašīnu, rudens, ziemas garderobē neiekļauj siltāku apģērbu un aksesuārus. Ir situācijas, kad viņi no siltas vides sasvīduši strauji nonāk aukstumā vai nedēļas nogalē pēc ilgākas pastaigas brīvā dabā tomēr iedzīvojas veselības problēmās, jo nav piemēroti apģērbušies,” atgādina farmaceits Vadims Brižaņs.

Kāpēc sargāt galvu un kaklu no aukstuma

“Nestaigā ar pliku galvu, meningītu dabūsi!” Tik bieži dzirdēts teiciens, kas gan, šķiet, ir tikai mīts. “Trūkst zinātnisku pierādījumu, kas apstiprinātu meningīta saistību ar paradumu rudenī un ziemā staigāt bez galvassegas. Tomēr tas nenozīmē, ka galvu aukstajā laikā nevajag turēt siltumā,” saka pieaicinātā eksperte VCA neiroloģe Dace Bērziņa.

Saslimt ar meningītu vai encefalītu (otra izplatīta galvas smadzeņu slimība) var tad, ja ir baktērija, piemēram, meningokoks, vīruss, piemēram, ērču encefalīta vīruss vai cits ierosinātājs. Staigāšana bez cepures šīs slimības neizsauc, taču atsevišķos gadījumos var veicināt to attīstību, piemēram, ja ir deguna blakusdobumu iekaisums.