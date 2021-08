Latvijā 30 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ilgstoši nespēj nodrošināt vides prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un piesārņo vidi

Foto: Unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

Latvijā 30 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ilgstoši nespēj nodrošināt vides prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, piesārņojot apkārtējo vidi ar daļēji attīrītiem vai neattīrītiem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem.

Valsts vides dienestam (VVD) kopš 2019. gada izdevies divas reizes samazināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI), kas ilgstoši nespēj nodrošināt vides prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, skaitu – no 58 iekārtām 2019. gadā līdz 30 iekārtām uz 2021. gada 1. augustu.

VVD augsti novērtē sabiedrības interesi un līdzdalību vides pārkāpumu atklāšanā. Tāpēc, lai iedzīvotājiem sniegtu iespējas iegūt informāciju par vides kvalitāti, kā arī pašvaldības nodrošināto komunālo pakalpojumu kvalitāti, kuru finansēšanā viņi piedalās, informāciju par problemātiskajām NAI jau otro gadu pieejama publiski ikvienam VVD tīmekļa vietnē https://www.vvd.gov.lv/lv/notekudenu-apsaimniekosana .

No problemātiskajām NAI 77% apsaimnieko pašvaldības vai to izveidotie komunālās saimniecības uzņēmumi, bet 23% – ražošanas uzņēmumi.

Lai arī kopumā problemātiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vidē novada aptuveni 2 miljonus m3, kas ir tikai ~1,4% no Latvijā kopumā gadā novadītajiem notekūdeņiem, to radītais vides piesārņojums negatīvi ietekmē vidi lokālā līmenī un Latvijā kopumā pasliktina virszemes ūdeņu kvalitāti, jo lielākā daļa no šīm problemātiskajām NAI savus notekūdeņus novada Latvijas upēs un ezeros.

Lai papildus uzraudzītu NAI efektivitāti, VVD īsteno valsts testēšanas programmu – uz riska analīzi balstītu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ārpus kārtas kontroli. Jau trešo reizi, papildus testēta notekūdeņu kvalitāte augsta pārkāpumu riska NAI un NAI, kas novada notekūdeņus virszemes ūdens objektos, kuriem noteiktas papildus aizsardzības prasības saistībā ar ūdens ķīmisko un ekoloģisko kvalitāti (riska ūdens objekti). Kopumā kopš 2020. gada ārpus kārtas testēšana veikta 140 iekārtās, 2021. gadā – 47 iekārtās, no tām 29 iekārtās konstatēti pārkāpumi. Lai sekmētu darbības atbilstību vides prasībām, VVD izdeva gan lēmumus par veicamajām rīcībām, gan sniedza norādījumus, piemēroja brīdinājumu par piespiedu izpildi (piespiedu naudu), kā arī uzsāka divus administratīvā pārkāpuma procesus. Valsts testēšanas programmas 3.posma ziņojums (līdzīgi kā 1. un 2. posma ziņojumi) pieejams https://www.vvd.gov.lv/lv/notekudenu-apsaimniekosana .

Valsts testēšanas laikā VVD konstatējis datu neatbilstības starp uzņēmumu sniegtajiem notekūdeņu monitoringa datiem un valsts testēšanas laikā iegūtajiem datiem – valsts testēšanā paņemtie paraugi uzrādījuši vairāk piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumus nekā NAI apsaimniekojošo uzņēmumu veiktajā monitoringā. Tādējādi secināms, ka notekūdeņu apsaimniekošanas uzņēmumi, iespējams, manipulē ar monitoringa datiem. Lai arī šādu konstatēto atšķirību skaits samazinās, VVD ieskatā nepieciešams ieviest NAI veiktā notekūdeņu monitoringa datu automatizētu nodošanu, no laboratorijas nosūtot datus uz VVD un tādējādi izslēdzot iespējamību manipulēt ar notekūdeņu monitoringa datiem.