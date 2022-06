Kā izveidot koka akcentu sienu

Koka akcentu sienas var pārvērst garlaicīgas sienas mākslas darbos. Koksne piešķir mājoklim dabisku siltu mājīgumu un šādas sienas var viegli savienot ar pārējo mājokļa dizainu. Nedaudz aplūkojot bildes internetā iespējams atrast tūkstošiem ideju un variantu kā iekļaut dekoratīvas koka sienas jebkurā mājokļa dizainā un istabā.

Koka sienu akcenti un interjera dizaina tendence

Vai esat kādreiz pieķēris sevi skatāmies uz sienu domādams: “Kas šai sienai vajadzīgs?” Garlaicīgas sienas var pārvērst mākslas darbos, izveidojot koka sienas akcentu. Sienas akcents ir lielisks veids, kā jebkurā telpā pievienot krāsainu vai uzmanību piesaistošu dizainu. Pietam koka akcenta sienu var izveidot dažādos stilos un rakstos. Vertikāli, horizontāli, diagonāli, mozaīka, koka plātnes un citi veidi. Koksne var palikt neapstrādāta, beicēta, vaskota vai krāsota. Turklāt tas var pievienot kokam papildus tekstūru, krāsu, dziļumu un raksturu telpai, sienai vai pat visai mājai.

Akcents

Pirmā lieta, kas jāatceras, pārkārtojot telpu, ir saprast, ka katrai telpai ir nepieciešams akcents, jeb vieta kur automātiski virzās skats. Kaut kas, kas nekavējoties piesaista jūsu acis un piesaista uzmanību telpā. Šis akcents var būt drosmīgas krāsas uz sienām, mākslas darbi, mēbeles, tapetes, logi un kamīni. Taču mēs ierosinām apdomāt izveidot koka sienu, kas būtu istabas galvenais akcents.

Sienas akcenti piešķir raksturu jebkurai telpai no zemnieciskas līdz mūsdienīgai. Kad veidojat akcentu sienu, tā izskatās neticami un kontrastē ar ikdienas plakanajām sienām. Varat izmantot jebko, sākot no pārstrādāta koka, veciem šķūnīša dēļiem, dēļiem no koka paletēm, ja projekts ir neliels, tad nepieciešamo dēļu daudzumu ir iespējams atrast pilnīgi bezmaksas.

Projekta izmaksas

Lielākā daļa koka akcentu ir salīdzinoši lēti, bet viss protams atkarīgs no dizaina un sarežģītības. Dažus no tiem ir viegli uzstādīt, bet citi ir laikietilpīgi. Izmaksas arī ietekmē vai jūs spēsiet projektu īstenot paši vai būs nepieciešams noalgot profesionāļus. Aktuālās apdares kokmateriālu cenas iespējams uzzināt pie pārdevējiem.

Koka līstes

Šis iespējams ir vienkāršākais koka sienas akcents, ko iespējams izveidot pašu spēkiem. Šāda veida sienas parasti veido vertikālā vai horizontālā formā, ievērojot vienādas atstarpes starp katru koka līsti. Turklāt līstes var palikt neapstrādātā dabiskajā formā. Rezultātā tas ienes siltu, aicinošu, spa līdzīgu noskaņu jebkurā telpā.

Rupja sienas tekstūra

Koks mājoklim piešķir dabisku siltu mājīgumu un atbilst lielākajai daļai interjeru. Tas viss ir atkarīgs no izskata, kuru mēģināt sasniegt. Vai meklējat modernas mājas izskatu vai senāku lauku mājas izskatu? Jebkurā gadījumā koks ir jūsu draugs telpās. Nelīdzenas sienu formas var panākt ar jau reiz lietotiem kokmateriālu gabaliem vai koka atgriezumiem. Tos var pārkrāsot vai atstāt to esošajā krāsā, kas piešķir senatnīgāku izskatu. Šāda veida sienas lieliski izskatās dzīvojamā istabā vai birojos.

Ja vēlaties īstenot lielākus projektus, mēs piedāvājam profesionālu koka apdares dēļu: krāsošanu, beicēšanu, vaskošanu un impregnēšanu. Pieņemam pasūtījumus jau no 30m2. Vairāk iespējams uzzināt mūsu mājaslapā.