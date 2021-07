Jaunākās pastmarka – retā un skaistā pļavu puķe jumstiņu gladiola

Latvijas Pasts 2021.gada 2.jūlijā izdod jaunu pastmarku un aploksni, kas veltīta Latvijā reti sastopamam un aizsargājamam dabisko pļavu augam – jumstiņu gladiolai. Jauno pastmarku un aploksni sākotnēji varēs iegādāties lielāko pilsētu pasta nodaļās, informē “Latvijas Pasts” pārstāvji.

Uz jaunajiem filatēlijas izdevumiem redzamā jumstiņu gladiola (Gladiolus imbricatus) ir viens no Latvijas savvaļas krāšņākajiem augiem ar lieliem violeti sārtiem vai purpursārtiem, ļoti reti – arī baltiem ziediem, kas zied no jūnija beigām līdz jūlija beigām. Filatēlijas izdevumu dizaina autors ir mākslinieks Edgars Folks.

Latvijā gladiola ir sastopama diezgan reti un nevienmērīgi – mitrās pļavās, krūmājos, mežmalās, īpaši Daugavas un Lielupes ielejā. Gladiolas atradņu skaits biotopu pārveidošanas dēļ – pļavu aparšana, kultivēšana, nosusināšana, aizaugšana un apbūve – pēdējā gadsimta laikā Latvijā ir būtiski samazinājies, tāpēc tā ir kļuvusi par apdraudētu augu sugu, kas iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 3.kategorijā un ir aizsargājama.

“Jaunā pastmarka izceļ īpaši skaistu Latvijā aizsargājamu augu, par ko daudzi mūsu valsts iedzīvotāji, iespējams, pat nenojauš. Tāpēc esam priecīgi, ka Latvijas Pastam ir iespēja šīs mūsu dabas vērtības īpaši atgādināt un akcentēt, vienlaikus pildot gan izglītojošu, gan praktisku funkciju, turklāt ne tikai Latvijā, bet ar pastmarkām uz pasta sūtījumiem – arī visā pasaulē,” saka Latvijas Pasta Pasta vērtszīmju un filatēlijas departamenta direktors Edmunds Bebrišs.

Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš norāda: “Jumstiņu gladiola ir viens no Latvijas dabisko pļavu simboliem, tāpēc esam ļoti gandarīti, ka tieši šis aizsargājamais un retais augs ir atspoguļots pastmarkā un nesīs Latvijā un pasaulē daļu dabisko pļavu skaistuma. Taču dabiskās pļavas ir arī viena no tām Latvijas dabas vērtībām, kas šobrīd ir izzūdoša, – tās saglabājušās vien 0,7% teritorijas, un līdz ar tām izzūd arī izcilā dabas daudzveidība, kas piemīt šīm dzīvotnēm. Tāpēc jaunā pastmarka ir aicinājums apsaimniekot un saglabāt dabiskās pļavas, kas ir arī daļa no Latvijas identitātes.”