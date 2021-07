Informācija grupas “Musiqq” un Intara Busuļa koncerta apmeklētājiem Alūksnes pilsētas svētkos

Ņemot vērā ierobežojumus, kas attiecināmi uz kultūras pasākumu rīkošanu Covid-19 pandēmijas dēļ, svētku rīkotāji vēlas vērst apmeklētāju uzmanību uz nosacījumiem, kas jāievēro, iegādājoties ieejas biļetes uz grupas “Musiqq” un Intara Busuļa koncertu 31. jūlijā Alūksnes pilsētas svētkos, un koncerta laikā, informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Pilssalas estrādē būs 3 sektori:

A un B SEKTOROS

koncertu varēs skatīties tikai apmeklētāji ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un personalizētu biļeti.

Tai skaitā koncertu šajā sektorā varēs apmeklēt arī bērni, kam ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (bērna Covid-19 sertifikātu vecāki var izdrukāt vietnē www.covid19sertifikats.lv, nospiežot pogu “Apskatīt savu aizbildnībā esošo personu sertifikātus”).

Pie ieejas jāuzrāda arī bērna Covid-19 sertifikāts, personu apliecinošs dokuments un personalizēta biļete (pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 gadu vecumam A un B sektoros nav jāpērk biļete, ja bērns neaizņems atsevišķu sēdvietu).

Koncerta rīkotāji lūdz ņemt vērā, ka A un B sektoros nevarēs ienākt ar bērniem, kuriem nav Covid-19 sertifikāta, tai skaitā zīdaiņiem un bērniem līdz vakcinācijas vecumam – 12 gadiem. Tādēļ šādā gadījumā uz koncertu jāiegādājas biļete C sektorā.

A un B sektoros apmeklētāju skaita un pārvietošanās ierobežojumu nav, nav jālieto mutes un deguna aizsegs, nav jāievēro distance.

Ieeja A un B sektoros – pa centrālo ieeju estrādē.

C SEKTORĀ

koncertu varēs vērot apmeklētāji ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātu (nazofaringālais Covid-19 tests ir derīgs 48 h), kā arī personu apliecinošu dokumentu un personalizētu biļeti. Izņēmums ir bērni līdz vakcinācijas – 12 gadu vecumam, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši – viņiem nav jāveic Covid-19 tests.

C sektorā katram apmeklētājam, tai skaitā jebkura vecuma bērniem, ir nepieciešama personalizēta ieejas biļete. Pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 7 gadu vecumam) biļetes cena 0 EUR.

C sektorā apmeklētājiem koncerta laikā maksimāli jāatrodas savās personalizētajās sēdvietās mājsaimniecības ietvaros, ievērojot 2 metru distanci no citiem koncerta apmeklētājiem.

Ieeja uz pasākumu C sektorā no Pilssalas stadiona puses. Ieejot teritorijā un pārvietojoties pa sektoru, ir nepieciešams mutes un deguna aizsegs.

VISIEM APMEKLĒTĀJIEM!

Pasākuma organizatori lūdz koncerta apmeklētājus uz pasākumu ierasties savlaicīgi un jau laikus pirms ieejas estrādes teritorijā sagatavot uzrādīšanai visus nepieciešamos dokumentus – Covid-19 sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un personalizētu biļeti.

Pasākuma laikā visos sektoros būs vienvirziena kustība – atstājot pasākuma teritoriju, atpakaļ ienākt nebūs iespējams, tādā gadījumā biļeti nāksies pirkt no jauna.

Pasākuma teritorijā nedrīkst ienest ēdienus un dzērienus, izņemot 0,5 l plastmasas ūdens pudeli ar atvērtu korķi. Katra sektora apmeklētājiem būs atsevišķi WC un vieta dzērienu un uzkodu iegādei.

Koncerta rīkotāji aicina vēlreiz pārliecināties, vai ir iegādāta biļete pareizajā sektorā. Ja ir iegādāta ieejas biļete neatbilstošā sektorā, koncerta rīkotāji lūdz to savlaicīgi samainīt Alūksnes Kultūras centra kasē. Kases darba laiks: pirmdiena-piektdiena 8.00-13.00 un 14.00-17.00. Iegādātās biļetes ir iespējams samainīt, taču ne atgriezt.

Lai izvairītos no garām rindām pie ieejas pirms koncerta, koncerta rīkotāji aicina biļetes iegādāties iepriekšpārdošanā Alūksnes Kultūras centra kasē vai visās “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv. Alūksnes Kultūras centra kase būs atvērta arī sestdien, 31. jūlijā, no 9.00 līdz 15.00. Kase būs izvietota arī pie katras no ieejām koncertā.

Covid-19 sertifikāta derīguma termiņš:

Vakcinācijas sertifikāts tiek atzīts par derīgu izmantošanai Latvijas Republikas teritorijā tikai tādā gadījumā, ja pēc Janssen 1. potes vai Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) 2. potes saņemšanas ir pagājušas vismaz 15 dienas, savukārt Vaxzevria (AstraZeneca) gadījumā no 22. līdz 90. dienai pēc 1. potes saņemšanas vai uzreiz pēc 2. potes saņemšanas.

Pārslimošanas sertifikāts ir izveidojams un tiks atzīts par derīgu tikai gadījumā, ja pēc pozitīva Covid-19 testa rezultāta ir pagājušas vismaz 11 dienas (sertifikāta derīguma termiņš – 180 dienas).

Vēršam uzmanību, ka Covid-19 sertifikāta QR kods ir derīgs tad, ja vakcinācija veikta Eiropas Savienībā, piemēram, Lielbritānijas vai ASV kods neuzrādīsies kā derīgs.