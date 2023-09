Biškopjiem pieaugusi konkurence

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Sezonu noslēdz biškopji un izvērtē, kāda tā bijusi. Lai gan cenas pēdējo gadu laikā itin visam ir krasi pieaugušas, medus tirgus cena palikusi nemainīga. “Tas izskaidrojams ar lielo konkurenci, kas valda starp biškopjiem,” saka jaunlaiceniete, bioloģiskās saimniecības “Auguļi” biškope Judīte Kaktiņa. Viņa aizvadīto sezonu vērtē kā nozarei labvēlīgu, lai gan galaprodukta no bitēm, kas medu nes no dabīgām pļavām - facēliju, griķu, rapšu laukos, iespējams, nav tik daudz kā tiem biškopjiem, kuri bišu saimes izvieto īpaši šim nolūkam domātās vietās.Vairums Latvijas biškopju bišu saimes jau sagatavojuši ziemošanai, un aktīvā medus ievākšanas sezona ir noslēgusies. “Ne velti radies teiciens – ar bitēm nekad neko nevar zināt. Tā arī ir, jo paredzēt, kāda būs nākamā sezona, nevaram. Darbs ar bitēm atkarīgs gan no laika apstākļiem, gan augu ziedēšanas, savvaļas dzīvniekiem, kuri nereti saplēš stropus un izposta bišu saimes. Arī putni ziemā klaudzina pie stropiem un aicina bites laukā, lai izmantotu sev barībai,” saka J. Kaktiņa. Biškope šīs vasaras sākotnējo sausumu nav izjutusi. Pirmais medus noņemts jau jūnijā, neilgi pirms Jāņiem, laikā, kad medus telpas bija pilnas, aizvākotas un nogatavinātas. Tas bija ar izteiktu pieneņu smaržu un garšu. “Liepas gan mūspusē ziedēja maz, varbūt tādēļ, ka pavasarī apsala ziedpumpuri. Tādēļ šogad, atverot stropu, neizjutu liepu ziedu medus smaržu, kā tas ir bijis citos gados,” novērojusi biškope. Bet medu vasarā var ņemt četras līdz piecas reizes. Pirmais ir gaiši dzeltens, bet, tuvojoties rudenim, tas kļūst arvien tumšāks.