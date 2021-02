Apledojums ļoti apgrūtina braukšanu

Foto: Pexels.com/attēlam ilustratīva nozīme

Šorīt uz vietējiem ceļiem apledojuma dēļ Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes apkārtnē ir ļoti apgrūtināti braukšanas apstākļi, “Alūksniešiem.lv” informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Trešdienas rītā daudzviet apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenie ceļa posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 52 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Valmieras šosejas (A3) no Strenčiem līdz Valkai, Daugavpils šosejas (A6) no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, Bauskas šosejas (A7) no Rīgas līdz Bauskai, Jelgavas šosejas (A8) no Rīgas līdz Jelgavai, Liepājas šosejas (A9) no Blīdenes līdz Skrundai un no Kalvenes līdz Liepājai, Ventspils šosejas (A10) no Strazdes līdz Usmai, Rēzeknes šosejas (A12) visa maršruta garumā, Grebņeva – Medumi šosejas (A13) visa maršruta garumā, Daugavpils apvedceļa (A14) visa maršruta garumā, Rēzeknes apvedceļa (A15) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Latgalē un Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu un Valkas apkārtnē.

Uz vietējiem autoceļiem apledojums apgrūtina braukšanu visā Latvijā, izņemot Rīgas, Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas un Ogres apkārtni. Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes apkārtnē saglabājas ļoti apgrūtināti braukšanas apstākļi.

Lietus un atkušņa laikā pretslīdes apstrādei ir īslaicīgs efekts. Sala laikā kaisīto smilti no ceļa noskalo ūdens. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ziemā piebraukto sniega kārtu uz grants autoceļiem rievo, taču, kūstot sniegam, izkūst arī rievas. Savukārt naktī un rīta stundās, kad temperatūra noslīd zem nulles, izkusušais sniegs atkal sasalst un veidojas apledojums.

Šādos laika apstākļos autobraucēji aicināti būt īpaši piesardzīgi, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.