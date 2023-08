Apes svētku labdarības izsole un grupas “Queentesence” koncerts

Foto: Sandra Apine

Apes svētku labdarības izsole “100 labie darbi Apei” mijās ar mūziķa Riharda Saules un grupas “Queentesence” koncertu. Izsolē apenieši ieguva pirmos līdzekļus Apes estrādes renovācijai – par to vairāk laikrakstā.

Apenieši ilgi apsvēruši, kuru mūziķi aicināt uz Apes pilsētas svētkiem, un izvēlējušies Riharda saules un jaudīgās grupas “Queentessence” koncertu. The show must go on! Šovam ir jāturpinās!

Svētkus noslēdza salūts, kas bija viens no Apei veltītajiem labajiem darbiem – dāvana pilsētas svētkos iedzīvotāju priekam.

