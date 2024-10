Alūksnes seniori Saeimā aktualizē pensionāru problēmas

GITA TORTUZE (otrā no labās) UN ILZE KAKTIŅA strādāja Veselības komisijā.

Foto: Reinis Inkēns, Saeima

“Seniorus visvairāk uztrauc garās rindas pie ārstiem, medikamentu un dzīves dārdzība,” – šie bijuši jautājumi, ko Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” vadītāja Gita Tortuze paudusi Latvijas Pensionāru federācijas biedru saietā Saeimā starptautiskās Senioru dienas priekšvakarā. Seniori Saeimā iesniedz rezolūciju, kurā izklāstītas problēmas, kas politiķiem būtu jārisina.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Par šo tikšanos G. Tortuze pastāstīja saviem kolēģiem, kuri pagājušonedēļ pēc vasaras pārtraukuma pirmo reizi pulcējās savā mājvietā – Alūksnes novada Sabiedrības centrā. Senioru organizāciju pārstāvjiem Rīgā bija iespēja tikties ar ministriem, citām nozaru amatpersonām, darbojoties trīs izveidotās tematiskās – Digitālās pratības, Sociālajā un Veselības – komisijās. Dienas izskaņā dalībnieki iesnieguši izstrādāto rezolūciju par viņiem aktuāliem jautājumiem Saeimas priekšsēdētājai. G. Tortuze atzīst, ka tikšanās bijusi vērtīga, jo gūta plaša informācija.

Sarunās visa darba diena

Saietā kopā ar G. Tortuzi piedalījās arī Alūksnes novada senioru apvienības pārstāves – bijusī Ziemera pagasta senioru kopas vadītāja Ilze Kaktiņa un tagadējā, kura stafeti vadībā šogad pārņēma no viņas – Lolita Zvirgzda. Baltiešu zāle Saeimā, kur pulcējās senioru biedrību pārstāvji no visas Latvijas, bijusi pārpildīta. Tāpat kā Saeimas deputāti, arī Latvijas pensionāri parlamentā aizvadīja pilnu darba dienu. Pasākuma atklāšanā dalībniekus uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča. Vēlāk seniori tikās ar dažādu nozaru ministriem, lai diskutētu par sev aktuāliem jautājumiem. G. Tortuze stāsta, ka Senioru dienas dalībniekus uzrunāja finanšu ministrs Arvils Ašeradens (“Jaunā Vienotība”), labklājības ministrs Uldis Augulis (Zaļo un Zemnieku savienība), veselības ministrs Hosams Abu Meri (“Jaunā Vienotība”) un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (“Jaunā Vienotība”). Ministri seniorus informējuši un prezentējuši aktuālo situāciju nozarē, stāstījuši, ar kādām problēmām nākas sastapties, un iespējamiem to risinājumiem.

Kavē finanšu trūkums

“Seniorus visvairāk uztrauc garās rindas pie ārstiem, medikamentu un dzīves dārdzība. Mums rūp speciālistu nepieejamība, rehabilitācija. Ja cilvēkam ir nepieciešama tūlītēja rehabilitācija un tās nepārtrauktība, pārejot no ārstēšanās stacionārā uz ārstēšanos ambulatori, tad patiešām tūlīt, nevis kaut kad – drīzumā,” norāda biedrības vadītāja. Tādēļ seniori iestājušies par šī nosacījuma iekļaušanu Saeimas priekšsēdētājai iesniedzamajā rezolūcijā. G. Tortuze atklāj, ka veselības ministrs Hosams Abu Meri solījis vēl vairāk samazināt kompensējamo medikamentu cenas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Es viņa solījumam ticu, jo šis cilvēks veselības nozares uzlabošanā ir paveicis tik daudz, kā neviens no viņa priekšgājējiem,” saka G. Tortuze. Ministrs pastāstījis arī par Telemedicīnas (ārstniecības pakalpojumu sniegšana attālināti – red.) ieviešanu, kas būtu viens no variantiem, kā mazināt rindas pie speciālistiem. Tomēr arī atzinis, ka veselības aprūpē trūkst finansējuma, tāpēc daudzas problēmas nebūs iespējams atrisināt tik drīz. ALŪKSNES PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBA “SUDRABS” rudens sezonu uzsāka trešdien, 2. oktobrī, un aicina biedrībai pievienoties jaunus biedrus.

FOTO: AIVITA LIZDIKA

Sagatavo priekšlikumus

Ministru prezidente Evika Siliņa (“Jaunā Vienotība”) uzsvērusi, ka kompensējamās zāles jau tagad maksā lētāk. Senioriem skaidrots, ka nākamgad plānots dubultot pensiju neapliekamo minimumu no 500 eiro uz 1000 eiro. “Saeimas priekšsēdētāja pauda atbalstu senioru priekšlikumam, ka vismaz mazās pensijas vajadzētu indeksēt divas reizes gadā. Pašlaik vidējā pensija Latvijā ir 570 eiro, ar kuru nevar nosegt augošo dzīves dārdzību,” stāsta G. Tortuze.

Labklājības ministrs U. Augulis atgādinājis, ka pensiju indeksācija no 1. oktobra ir līdz 683 eiro robežās. Politiski represētājiem, černobiliešiem, I grupas invalīdiem indeksē visu pensijas apmēru. Bet, attiecībā uz apdrošināšanas stāžu, būs dažādi koeficienti, ņemot vērā attiecīgi nostrādātos gadus. Ne visi seniori atbalstījuši amatpersonu priekšlikumu par 2. līmeņa pensijas pacelšanu par vienu procentu. G. Tortuze gan domā, ka ir svarīgi šos līdzekļus iepludināt Latvijas ekonomikā, lai šī nauda būtu apritē visai sabiedrībai jau tagad.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Digitālās pratības komisijā izskanējis priekšlikums, ka varētu reizi nedēļā sabiedriskajā televīzijā veltīt vienu stundu digitālajiem jaunumiem, kur vienkāršā valodā paskaidrotu jaunumus senioriem.

“Tā todien Saeimā nebija vienkārša parunāšanās, tikšanās noslēgumā seniori sagatavoja rezolūciju – priekšlikumu paketi, ko iesniedza Saeimas priekšsēdētājai,” saka G. Tortuze.

Senioru organizācijas vadītāja atgādina, ka biedrība gaida tai pievienojamies jaunus biedrus.

Dati par pensionāriem Latvijā, Alūksnes novadā:

■ Latvijā dzīvo 435 000 pensionāru,

■ vidējais vecums ir 74,6 gadi,

■ vidējā pensija ir 576 eiro,

■ Alūksnes novadā dzīvo 3282 pensionāru – 2122 sievietes un 1160 vīrieši;

■ Alūksnes novada pensionāru vidējā pensija – 514,83 eiro (dati uz 2023. gada decembri)

AVOTS: CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE, LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA, VSAA