Alūksnē varēs nodot pārstrādāšanai Ziemassvētku eglītes

Alūksnes pilsētā gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir iespēja nodot pārstrādāšanai Ziemassvētku eglītes, ar ko svētkos bijušas rotātas mājas, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Eglītes līdz 15. janvārim (ieskaitot) ir jānogādā uz šķiroto atkritumu konteineru laukumiem pilsētas teritorijā. 16. un 17. janvārī pašvaldības iestāde “Spodra” tās no laukumiem savāks un aizvedīs uz dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumu sašķeldošanai.

Pirms no eglītes atvadīties un nest to uz konteineru laukumu, obligāti to rūpīgi jāatbrīvo no visiem rotājumiem un lampiņām!