Alūksnē joprojām meklē iespējas atjaunot pirms pieciem gadiem gāzes eksplozijā cietušās mājas kāpņu telpu

Foto: Aculieicnieki

SIA “Alūksnes nami” un pašvaldība joprojām meklē iespējas atjaunot pirms pieciem gadiem gāzes eksplozijā cietušās mājas kāpņu telpu, “Alūksniešiem.lv” noskaidroja aģentūrā Leta.

Pašvaldībā skaidroja, ka dzīvojamās mājas cietušās daļas atjaunošanai “Alūksnes nami” veikusi astoņas neveiksmīgas iepirkuma procedūras. Šogad izsludinātā iepirkuma procedūra bijusi veiksmīga, un par uzvarētāju atzīta SIA “Sanart”, kas darbus piedāvā veikt par 167 892 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Tiklīdz “Alūksnes namu” izsludinātā iepirkuma procedūra noslēdzās rezultatīvi, pašvaldība vērsās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ar lūgumu piešķirt šim mērķim valsts budžeta līdzekļus no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Ņemot vērā minētās programmas nosacījumus, kas varētu būt līdz 70% no paredzamajām izmaksām, dome martā arī lēma valsts atbalsta gadījumā palielināt “Alūksnes namu” pamatkapitālu, ieguldot 50 370 eiro, lai nodrošinātu mājas pārvaldniekam tūlītēji pieejamus līdzekļus pilna apjoma būvdarbu realizēšanai.

Taču VARAM, izvērtējot pašvaldības iesniegtā pieteikuma un tam pievienoto finansiālā pamatojuma dokumentu atbilstību Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas, konstatējusi, ka pašvaldības pieteikums neatbilst minētajiem noteikumiem, informēja pašvaldībā. Līdz ar to finansējuma piešķiršana no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nav atbalstāma.

Noteikumi paredz, ka pašvaldība līdzekļus neparedzētiem izdevumiem katastrofu, stihiju un ugunsgrēku seku novēršanai vai to radīto zaudējumu kompensēšanai var pieprasīt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem. Taču daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Torņa ielā 15 nav pašvaldības īpašumā vai valdījumā, jo dzīvokļi pieder to īpašniekiem, savukārt koplietošanas telpas ietilpst pie dzīvokļiem piederošajās kopīpašuma domājamajās daļās, tādēļ to īpašnieki un valdītāji proporcionāli ir mājas dzīvokļu īpašnieki.

Domē sola, ka “Alūksnes nami” turpinās apzināt iespējas ņemt aizņēmumu kādā no bankām nepieciešamo būvdarbu veikšanai, lai atjaunotu gāzes eksplozijā cietušo kāpņu telpu.

Pašvaldības pārstāve Evita Aploka aģentūru LETA informēja, ka gāzes eksplozijas dēļ ēkā apdzīvoti nav 15 dzīvokļi.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 2016.gada 3.septembra vakarā daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Torņa ielā 15, notika propāna gāzes sprādziens, pēc kura no vienas mājas daļas tika evakuēti 15 dzīvokļu iemītnieki. Sprādzienā cieta viens cilvēks.

Ēkā kopumā ir 75 dzīvokļi.