Ziedu pasniegšanas tradīcija mainījusies

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Pēc kāda koncerta Alūksnes novada Kultūras centrā starp atsevišķiem apmeklētājiem izvērtās saruna par to, ka kultūras iestāde māksliniekiem pēc koncerta vairs nedāvina ziedus. “Ziedi no iestādes bija patīkams žests, jo biļetes ir dārgas un skatītāji vairs nevar atļauties ar tiem pateikties māksliniekiem par priekšnesumu. Tādēļ bija jauki, ka Kultūras centra darbinieki pasniedza ziedus visu alūksniešu vārdā. Skatītājiem nebija jājūtas neērti, ka mākslinieki no skatuves spiesti nokāpt tukšām rokām. Vai šī tradīcija atcelta pieaugošās dzīves dārdzības dēļ?” neizpratnē bija kāda koncerta apmeklētāja.Alūksnes novada Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa stāsta, ka ziedu pasniegšanas tradīcija māksliniekiem Alūksnes Kultūras centrā mainījās līdz ar koronavīrusa pandēmijas ieviestajām korekcijām, tostarp saskare ar citiem cilvēkiem. “No ziedu pasniegšanas pēc koncerta atteicāmies. Tā vietā tagad skatuves māksliniekus vienmēr sagaidām ar īpaši viņiem pasūtītu torti, kādu veikalā nopirkt nav iespējams. Uz tās attēlots koncerta vai teātra izrādes nosaukums, vai vienkārši pateicības vārdi. To pasniedzam ziedu vietā,” atklāj S. Bērziņa. Viņa stāsta, ka visi mākslinieki, kuri vien šeit pēdējā laikā viesojušies, šādu praksi atzīst par labu esam un teic, ka tas ir pat jaukāks pārsteigums. To apliecina arī viņu pēc tam sociālajos tīklos publicētie pateicības vārdi, kam pievienotas fotogrāfijas ar īpašajām tortēm. Tā bija arī pēc pēdējā Agra Daņiļeviča dejas un dzejas uzveduma.