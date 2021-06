Vislabākās zāles – skatuve

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Laikā, kad pierimusi koncertdarbība, novadnieks, iemīļotais dziedātājs un dziesmu autors Dainis Dobelnieks izdevis soloalbumu “Kur zuda tas laiks”. Viņa profesionālā mūziķa gaitas uz skatuves nu jau mērāmas 50 gadu garumā, bet visilgāk – 40 gadi - no tiem pavadīti kopā ar leģendāro kvartetu “Eolika”.D. Dobelnieks dzimis un audzis Alūksnē. Tēvs spēlēja trombonu vietējā pūtēju un estrādes orķestrī, bet mamma 30 gadus dziedāja Alūksnes VEF 14. ceha sieviešu vokālajā ansamblī. Jaunā puiša dzīves ceļš vispirms aizveda uz Cēsu mūzikas skolu, no kuras viņš, laimīgas sagadīšanās dēļ, nonāca toreizējā Filharmonijā un kļuva par vienu no ansambļa “Eolika” četriem solistiem.