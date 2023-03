Valsts aizsardzības koncepcija jāmaina atbilstoši ģeopolitiskajai realitātei

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Jaunajā situācijā mums ir jādomā “pa jaunam” un valsts aizsardzības koncepcija nākamajiem četriem gadiem jāraksta agrāk. To ir pierādījis karš Ukrainā, un mēs no tā varam gūt daudz mācību.Tā diskusijā “Turpmākie četri gadi valsts aizsardzības nozarē” teica aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA), aicinot visus domāt par to, kā kopīgi veidot sekmīgu Latvijas valsts aizsardzību.Aspekti, kas diskusijai piešķir īpašu nokrāsu, ir: karš Ukrainā, kas ilgst jau gadu, otrs - rietumvalstu saliedētība, sniedzot atbalstu Ukrainai, un lielāka gatavība pastiprināt NATO klātbūtni tās austrumu flangā. Arī aizsardzības nozarē notiek gana būtiskas pārmaiņas, kas ir saistītas gan ar gaidāmo sabiedroto valstu karavīru skaita palielināšanos Latvijā, arī jaunu spēju attīstīšana un Valsts aizsardzības dienesta ieviešana (VAD), kas raisījis visnotaļ plašas diskusijas sabiedrībā.Diskusijā kopā ar nozares ekspertiem izvērtētas Latvijas aizsardzības nozares prioritātes turpmākajiem četriem gadiem. Sarunu atklāja aizsardzības ministre Ināra Mūrniece, tajā piedalījās Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, 14. Saeimas deputāts, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis (AS), 14. Saeimas deputāts, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols (NA) un militārais analītiķis Mārtiņš Vērdiņš. Diskusijas gaitā nozares eksperti pārrunāja un skaidroja to, kā šī brīža drošības vides tendences ietekmē Latvijas drošību un aizsardzības politiku, kādas ir Latvijas aizsardzības stratēģijas prioritātes, kā arī to, kāda ir ikviena Latvijas iedzīvotāja loma valsts aizsardzībā.