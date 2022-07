Vai mācēsiet savu mīluli nofrizēt paši?

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Agrāk savu sunīti Džazu vedu frizēt pie profesionāla suņu friziera. Tas nebija nekāds untums, jo nefrizēta un regulāri pamatīgi neizķemmēta, mana sunīte savēlās lielā pinku kamolā. Pēc kādas frizēšanās reizes apdomāju - ja nu es to varētu darīt pati? Būtu lētāk, un arī suns manās rokās justos drošāk.Par “drošāk” gan varētu strīdēties, jo iesākums bija visai bailīgs - gan man, gan sunītei. Nopirku speciālu matu griežamo mašīnīti, kas skan klusāk par parasto frizieru darba rīku, un tādā veidā biedē suni mazāk. Iesākumā man neizdevās itin nekas, sunīte Džaza skraidīja pa istabu daļēji noskūta, un viss process dažreiz prasīja visu dienu un palīgus. Izlasīju kādu labu padomu, kas stāstīja, ka matu dzenamā mašīnīte mazliet jāapziež ar desu. Tad to vispirms sunim tuvina neieslēgtu, pēc tam mēģina jau ieslēgtu. Iesmērēta mašīnīte un desa sunītim ēšanai ļāva procesu jau virzīt tālāk. Nekādā gadījumā nespiediet suni ar varu, kaut gan būs brīži, kuros suns varētu gribēt aizbēgt, it īpaši pie ķepu skūšanas un purniņa apstrādes. Esiet stingri, bet ne agresīvi, jo suns var nobīties no aparāta vēl vairāk. Apbruņojieties ar pacietību un atmetiet lepnumu - jūsu suns dažas reizes izskatīsies dīvaini, līdz jūs paši “piešausiet roku” procesam un izpratīsiet to aizvien vairāk!