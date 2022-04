Ukrainas bērni – arī mūsu novada skolās

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Bēgot no kara, pagaidu mājas Latvijā raduši ap 16 tūkstošiem Ukrainas iedzīvotāju, tostarp arī vairāk nekā tūkstotis bērnu. Lai viņi nekavētu mācību procesu, Izglītības un zinātnes ministrija aicinājusi bēgļus un patvēruma meklētājus apmeklēt mūsu izglītības iestādes. Kopš aizvadītās nedēļas deviņi bērni uzsākuši mācības piecās Alūksnes novada skolās.Kā tā aizritējusi, kā viņi iejutušies skolās, kādi atbalsta pasākumi plānoti un citus aktuālus jautājumus pārrunāja Alūksnes novada Izglītības pārvaldes rīkotajā tiešsaistes sarunā ar skolu direktoriem. Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča informēja, ka līdz 25. martam Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā reģistrējušies 39 Ukrainas iedzīvotāji. Ģimenēm, kas dzīvo pašvaldības piedāvātajās mītnēs, izglītības iespējas piedāvātas pilsētas skolās vai Strautiņu pamatskolā. Ja atbraucēji no Ukrainas apmetušies pie radiem ģimenēs ārpus divām pašvaldības nodrošinātajām izmitināšanas vietām, tad izraudzīta tuvākā no skolām. Tā ukraiņu bērni, kuri dzīvo Jaunlaicenē, uz Ziemeru pamatskolu dodas kopā ar šī pagasta skolēniem.