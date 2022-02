Trūkst kvalificēta darbaspēka un dzīvojamā fonda

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Andris Griķis, SIA “KRK Vidzeme” Marienburgas kokogles:- Alūksnes novadā ir divi kvalificēti elektriķi - viens strādā baznīcas remontā, otrs - SIA “Alūksnes putnu ferma”. Es darbam savā uzņēmumā vedu elektriķi no Lielvārdes. Līdz ar to man ir viņa izmitināšanas problēmas. Alūksnē dzīvokli izīrēt nevar, jo to te nemaz nav. Lai izmitinātu menedžmentu un speciālistus, dzīvokļi man jāpērk pašam. No Ukrainas caur Poliju es darbam savā uzņēmumā vedu augstas klases metinātājus. Ko par to domā vietējā pašvaldība? Neesmu no viņiem dzirdējis vārdus: nekreņķējies, mēs katru gadu sagatavosim vismaz desmit jaunus elektriķus! Mēs visu laiku nesakām, ka tas ir slikti, jo šīs problēmas cenšamies atrisināt paši. Jūs sakāt - digitalizācija. Jā tas ir labi, mēs to darām, taču meklēt Alūksnes un Gulbenes novadā cilvēkus, kuri var uzprogrammēt industriālās iekārtas, ir bezjēdzīgi. Tāda ir reālā situācija, bet kad tā mainīsies? Strauji un radikāli jāmaina izglītības sistēma. Ja kāds ir beidzis profesionālo skolu, viņš var strādāt par galveno mehāniķi ar algu līdz 2000 eiro. Vai Alūksnes novadā ir profesionālās skolas?