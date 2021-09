Triatlonisti sajūsmā par sacensībām Alūksnē

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Pirmo reizi aizvadīts Latvijas Triatlona federācijas un Alūksnes novada pašvaldības rīkotais triatlona sacensību Latvijas kausa posms. Uz starta Alūksnē stājās apmēram 100 dalībnieku no visas Latvijas.Pilssalas pludmalē starts tika dots dažādām triatlona distancēm - sprints, supersprints un bērnu distance, kā arī tautas klasei, stafetēm. Pirmie startēja mazākie dalībnieki, prieks, ka no aukstā ūdens nenobijās Ariana Kodaļeva no “Marienburgas Vilki” komandas, un viņai 1. vieta savā vecuma grupā. Savus spēkus šajā sporta veidā izmēģināja jaunā biatloniste Linda Elizabete Brilte un izcīnīja 3. vietu savā vecuma grupā. Daži alūksnieši izmēģināja spēkus stafetēs, bet diemžēl pieaugušo distancēs drosmīgie neatradās.