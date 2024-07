Svin zelta kāzas vasaras pilnbriedā

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Zelta kāzām ir laulību gredzena mirdzums, spēks, izturība un cieņa. Nav daudz tādu pāru, kuri laulībā ir piecdesmit gadus, – tas ir iespaidīgs skaitlis. Veltai un Valdim Lāviņiem šāda nozīmīga kopdzīves gadskārta svinama pašā vasaras pilnbriedā, kad viņu mājās Alsviķu pagasta “Aizupītēs” zied un smaržo jūlija ziedi. Velta vēl tagad atminas, kā pati sev pašuvusi kāzu kleitu, savukārt Valdis piecdesmit kopdzīves gados neatminas nevienu skaļu ķildu. Abi ir vienisprātis – pusgadsimts kopā paskrējis nemanot, un, jautāti pēc ideālās laulības receptes, abi saka - visa pamatā ir mīlestība un savstarpējā sapratne.Velta un Valdis Lāviņi visu mūžu bijuši no tiem, kas darba nebīstas. Valdis savas darba gaitas aizvadījis Alūksnes SCO (starpkolhozu celtniecības organizācijā), kur strādāja par autoceltņa vadītāju. Kopš 2005. gada - SIA “Sorma” par dažādu kategoriju transporta šoferi. Kā pats smaidot saka, visa dzīve paiet pie dažādu auto stūrēm.Savukārt Velta savu mūžu veltījusi sievišķīgai profesijai – šuvējas arodam. Cik kleitu un tautastērpu nav darināti – to pat vairs nevar saskaitīt! “Pirmā, ko šuvu, bija kāzu kleita manai paziņai no Naukšēnu 23. arodskolas – tur arī apguvu savu profesiju. Esmu darinājusi vismaz desmit kāzu kleitas,” stāsta alūksniete. Arī pati sev uz savām kāzām uzšuvusi kleitu, jo kurš gan labāk zinās, kādu vajag. Mēdz teikt, ka tā nav laba zīme, bet Lāviņi ir pierādījums, ka var gan, – jau 50 gadus ir kopā ar savu vīru! “Trīs vērtīgākās kleitas tapa manām meitām – arī viņas man uzticēja godu sašūt dzīves skaistākā notikuma tērpu,” priecīgi saka V. Lāviņa.