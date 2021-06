Svētki – šoreiz netradicionāli

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Uz gadu pārceltie XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki šogad notiks netradicionālā un epidemioloģiskajai situācijai pielāgotā formātā, un to norises laiks paredzēts no 2. jūlija līdz 30. oktobrim. Šo Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un svētku rīkotāju piedāvāto risinājumu 8. jūnijā apstiprināja valdība.“Pusgadu valdīja neziņa, beidzot ir skaidrība un tiks pielikts punkts iepriekšējam piecu gadu dziesmu svētku ciklam, un jāsāk jau gatavoties nākamajam,” saka svētku koordinatore Alūksnes novadā Inga Meirāne un uzsver, ka Skolēnu dziesmu un deju svētki šogad nenotiks ierastajā formātā – nedēļas garumā Rīgā ar lielu masu pulcēšanos. Tie iecerēti laikā no 2. jūlija līdz 30. oktobrim visā Latvijas teritorijā, kur notiks dažādas svētku norises un aktivitātes atbilstoši epidemioloģiskās drošības nosacījumiem un pēc brīvprātības principa.