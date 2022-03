Svētki – jau pavisam drīz

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Divi gadi amatiermākslas kolektīviem koronavīrusa pandēmijas dēļ aizritējuši visai sarežģītos apstākļos. To darbībai noteiktie ierobežojumi radījuši pamatu bažām par ietekmi uz Dziesmu svētku procesu, ko savā atklātajā vēstulē medijiem un valsts augstākajām amatpersonām janvāra nogalē pauda Dziesmu svētku virsdiriģenti un Latvijas novadu un pilsētu koru virsdiriģenti.Nākamgad atzīmēsim 150 gadus Dziesmu un deju svētku tradīcijai un februāra vidū valdība apstiprināja rīkojumu par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises laiku, nosakot, ka svētki 2023. gadā notiks no 30. jūnija līdz 9. jūlijam. Tiem gatavojas arī Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvi. Kā prognozē Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte, svētkos varētu piedalīties 22 kolektīvi – četri kori, 11 deju kolektīvi, divas folkloras kopas, viens mazākumtautību kolektīvs, pūtēju orķestris, divi koklētāju ansambļi un Tautas lietišķās mākslas studija. “Salīdzinot ar iepriekšējiem svētkiem, kolektīvu skaits ir palicis nemainīgs, bet to dalībnieku skaits nedaudz samazinājies. Pandēmija ieviesusi savas korekcijas, kāds uztraucas par savu veselību vai nav vakcinēts, par labu nav nākusi arī mājsēde, bet ļoti ceru, ka martā dzīve atgriezīsies normālākās sliedēs un dalībnieki atgriezīsies amatiermākslas kolektīvos, Dziesmu un deju svētku tuvums ir liela motivācija cilvēkiem darboties un nokļūt lielajos svētkos,” saka S. Eglīte.