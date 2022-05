Strauji pieaug malkas cenas

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Apkures sezona tikko beigusies, bet iedzīvotāji jau satraukti par nākamo. Zināms, ka ar lielākām izmaksām par saņemto siltumu nākamajā sezonā jārēķinās gan tiem, kuri atkarīgi no centralizētās siltumapgādes, gan tiem, kuri savus mājokļus silda ar krāsns apkuri individuāli. Malkas cena aug strauji, un pagaidām neviens nezina, kāda būs tās galējā robeža. Kurināmā pārdevēji spriež, ka tai vajadzētu būt dubultlielai nekā līdz šim, bet pircēji steidz iegādāties rezerves vēl par līdzšinējo cenu. Arī alūksnietis Juris Zars jau izveidojis malkas rezerves savas ģimenes mājas apkurei Miera ielā, kā savulaik mācījis vectēvs.Ratus taisi ziemā, ragavas vasarā - ir sen zināma tautas paruna. Tas attiecas arī uz gatavošanos nākamajai apkures sezonai, jo, kā ierasts, tie cilvēki, kuri savus mājokļus apsilda ar malku, tieši pavasarī to gādā, lai varētu sazāģēt, saskaldīt un sakrāmēt šķūnī. Vasarā malka būs izkaltusi, un, sākoties rudenim, to viegli varēs aizkurināt.