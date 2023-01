Soli tuvāk māju būvniecībai

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas sēdē diskutēja par nekustamā īpašuma Alsviķu ielā 2, Alūksnē, lokālplānojuma gaitu, kur paredzēts būvēt zemas īres maksas mājokļus. Deputātus interesēja, cik autostāvvietu plānots katram dzīvoklim, vai logos iespīdēs saule un vai “X stundā” mājas iedzīvotājiem būs kur patverties.Lokālplānojuma darba procesā sagatavoti vairāki apbūves izvietojuma konceptuālie varianti. Diskusijā skatīja vienu no variantiem, kā teritorijā vislabāk varētu izvietot ēkas iebrauktuves, stāvlaukumus un rotaļu laukumus. Teritorijā varētu izbūvēt piecas daudzdzīvokļu mājas, piemēram, trīs ar 24 dzīvokļiem, bet divas ar 16 dzīvokļiem. Vidējais dzīvokļa lielums - 50 kvadrātmetri. Plānoti gan pusotras istabas, gan divu un trīs istabu dzīvokļi. “Viss jāveido tā, lai mums pašiem kādā no šīm piecām mājām gribētos dzīvot. Jāspēj iztēloties, kā saplānotais izskatīsies dzīvē, nevis tikai uz papīra. Šobrīd izskatām tikai vienu no variantiem, un nav teikts, ka realizēsies tieši tādā veidā. Visas nianses un detaļas šobrīd nevaram izskaidrot - tās tiks precizētas tālākajā būvprojektēšanas stadijā,” norādīja domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons. Lai arī teritorijā vieta ir piecām mājām, tuvākajā nākotnē varētu uzbūvēt divas. “Visas piecas nebūvēs vienlaicīgi un uzreiz netaps dzīvojamais rajons. Jāsāk secīgi būvēt pirmo un otro māju. Potenciāli tas varētu būt divu gadu laikā,” teic D. Tomsons.