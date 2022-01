Omikrona paveids ir ļoti viltīgs

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

No 27. decembra līdz 2. janvārim jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits valstī pieaudzis par 30,2%, bet par trešdaļu palielinājies visu inficēto skaits Latvijā. Līdz jaunā gada sākumam konstatēti arī 644 jaunā SARS-CoV-2 omikrona varianta gadījumi, no tiem vairāki arī Alūksnes novadā. Mediķi to skaidro ar pastiprinātu cilvēku pārvietošanos pēdējās divās vecā gada svētku nedēļās gan tepat, Latvijas teritorijā, gan šķērsojot valstu robežas.Pēc 14 dienu kumulatīvās saslimstības statistikas novados uz 100 000 iedzīvotājiem redzams, ka Alūksnes novadā 5. janvārī reģistrēti 70 saslimušie. Pagājušajā nedēļā vidēji dienā Latvijā veikti 6 633 testi, iepriekš – 6 760, savukārt dienā atklāti vidēji 799 jauni gadījumi, iepriekš 613, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtie dati. Iepriekšējā nedēļā ar Covid-19 stacionēti vidēji 47 pacienti dienā, tāpat joprojām reģistrēts liels skaits pacientu ar smagu slimības gaitu. Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients aizvadītājā nedēļā pieaudzis līdz 1,13, nedēļu iepriekš tas bija 0,83, kas liecina par straujāku infekcijas izplatīšanos sabiedrībā.