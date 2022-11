Salons domu tīrībai un miera sajūtai

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Liels izaicinājums pašreizējos vispārējās dzīves dārdzības apstākļos ir atvērt jaunu biznesu. Tomēr tam ļāvušās alsviķiete Mudīte Blusiņa- Mālkalne un ilzeniete Santa Melece. Lielā Ezera ielā 2a Alūksnē atvērts masāžas salons “S. M. SPA”, kur abas saviem klientiem piedāvā gan klasisko, gan “lutināšanas” masāžu, jo uzskata, ka mūsdienu spraigajā dzīvesveidā pakalpojums vajadzīgs katram un regulāri.Kad iegriežos salonā, mani apņem patīkama zāļu tējas smarža un viegla, klusināta mūzika. Tūlīt arī pretī nāk smaidošā masiere Mudīte, aicina mani sēsties mājīgajā klubkrēslā, un saruna var sākties. Mudīte priecājas par jaunajām telpām pilsētas centrā, kur iespējas ir plašākas. Arī klientam pakalpojums nesadārdzinās, jo nav jātērē savs laiks un nauda, lai nokļūtu Alsviķos vai Ilzenē.” “Kad pirmo reizi tās apskatīju, man iepatikās gaiši krāsotās sienas. Vienīgais lūgums bija ierīkot darbam nepieciešamo dušu. Saimnieks bija pretimnākošs un rada iespēju to izbūvēt. Kad pārbraucu mājās, meita jautāja, cik izmaksās īre. Biju pat piemirsusi to pajautāt,” smejoties tagad atceras M. Blusiņa - Mālkalne. Iekārtojot telpas, abas ar Santu bijušas vienisprātis - salonam jārada ne tikai fiziskas, bet arī domu tīrības un miera sajūta. Jautāta par to, kur abas smēlušās drosmi šādam solim, Mudīte atbild vienkārši: “Man patīk riskēt. Es ļaujos domas plūsmai, sievietes intuīcijai, lai īstajā brīdī “noķertu” sajūtu. Paļaujos uz sevi, ticu, - ja iecerēto iesākšu, tad to noteikti arī īstenošu. Nebaidos, bet daru, un tad lietas sakārtojas vajadzīgajā secībā pašas no sevis.”