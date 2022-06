Saglabāt domas skaidrību

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Grāmatas nākotnē nepazudīs, ir pārliecināta rakstniece Džeina Šteinberga. Viņas debijas romāns “Lasītāja”, kas izdots 2020. gadā apgādā “Zvaigzne ABC”, guvis lasītāju ievērību un arī augstu novērtēts, jo iekļauts lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija” 2021. gadā kā viens no labākajiem darbiem vecumposmā 15 +.Dž. Šteinberga gan atzīst, ka pati joprojām mulst, kad viņu kāds dēvē par rakstnieci un, tiekoties ar jauniešu auditoriju Alūksnes pilsētas bibliotēkā, teic: “Rakstnieki karājas rāmīšos pie sienām, es rakstu grāmatas un stāstus. Rakstniecība man ir interesants un piepildošs hobijs, kam nav nepieciešami ļoti lieli papildu līdzekļi.” “Lasītāja” ir viņas pirmais lielāka formāta darbs, bet tapuši arī vairāki stāsti. “Biju ļoti pārsteigta, ka grāmata tika iekļauta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” kategorijā 15+, jo to rakstot, nebiju domājusi par jauniešiem. No otras puses, man liekas, ka robeža starp jaunieti un pieaugušo ir netverama un, atceroties savus pusaudža gadus, ļoti gribējās būt pieaugušajam. Kas vēl labāk palīdz, kā attiecīgi izvēlēta literatūra,” saka Dž. Šteinberga.Līdz literatūras radīšanai viņa nonākusi nejauši, kaut profesionālā pieredze vienmēr saistījusies ar rakstīšanu. Laikrakstā “Diena” sākotnēji rakstījusi par kultūru, mākslu, mūziku, vēlāk arī par citām tēmām. Kādu laiku bijusi “Dienas” korespondente Briselē. Strādājusi arī valsts pārvaldē Eiropas Komisijas Latvijā pārstāvniecības preses dienestā, Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas birojā, bet tagad - sabiedrisko attiecību jomā, raksta arī reklāmas tekstus. “Lasītājas” autore teic - pieredze, kas uzkrāta, strādājot žurnālistikā un sabiedriskajās attiecībās, palīdzējusi uzrakstīt “Lasītāju” .