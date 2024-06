Sadzīvo ar astmu, kopīgi izglītojoties un rosoties

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Rita Paeglīte: “Citviet Latvijā šādas biedrības ir izdzīvojušas varbūt tikai gadu, pusotru, jo darboties esot par grūtu.”Latvijas Astmas un alerģijas biedrības (LAAB) Alūksnes nodaļai šogad aprit jau 20 pastāvēšanas gadi. Atzīmējot šo jubileju, tās biedri pulcējās svētku pasākumā, lai kavētos atmiņās par pēdējos pārdesmit gados paveikto, atcerētos kopīgās ekskursijas un sarīkojumus, kuros piedalījušies. Vēlāk visi devās uz Alūksnes novada muzeju, lai iepazītos ar jaunākajām ekspozīcijām un atmiņai vienotos kopīgā foto.Cieša sadarbībaBiedrības Alūksnes nodaļa aktīvi darbojas kopš 2004. gada janvāra. To no pirmās dienas vadīja Vija Švolmane, pēc tam - Jautra Tatjana Poļaka. Nodaļai izveidojusies sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību, kura tās darbībai ik gadu sniedz finansiālu atbalstu. Kopš 2012. gada biedrībai Alūksnes novada Sabiedrības centrā tika piešķirtas telpas sanāksmēm un dažādu pasākumu organizēšanai. Kopš tā laika Alūksnes nodaļai izveidojusies cieša sadarbība ar nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds”. Alūksnes nodaļa piedalās dažādos izglītojošos semināros, izbraukumu konferencēs, kurās tiekas ar citu novadu kopienu un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem.Viens no pēdējiem - NVO atbalsta centra aicināti, Alūksnes nodaļas biedri devās uz Ērmaņu muižu, lai tiktos ar tās saimniekiem - komponistu Uģi Prauliņu un viņa sievu Ingu. “Šī satikšanās un muižas apskate sniedza emocionālu pacēlumu un dzīvesprieku. Savukārt Gulbenes pusē tikāmies ar rakstnieci Laimu Kotu, kura mums pastāstīja par savu radošo darbību un dzīvi Stambulā,” atceras J. T. Poļaka.Tiekas ar nozares speciālistiemIk gadu maijā, kad tiek atzīmēta Pasaules astmas un alerģijas diena, arī Alūksnes nodaļas biedri rīko dažādus pasākumus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību šai slimībai, informētu un izglītotu par jaunākajām metodēm un medikamentiem tās ārstēšanā un veselības uzlabošanā. “Savulaik ģimenes ārstes Dagnijas Ģērmanes vadībā mācījāmies pareizi elpot un vingrot.