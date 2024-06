Rada mākslu, kas pašai ļauj justies laimīgai

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Agita Kreice: “Alūksne ir viena no labākajām vietām, kur var izpausties un radīt.”Alūksniete Agita Kreice (15), mācās Alūksnes vidusskolas 8. klasē un drīz pabeigs arī Alūksnes Mākslas skolas gaitas. Jaunietei ļoti patīk mākslas skolā, jo tur var iegūt labus pamatus un motivāciju, veidojot radošus darbus. Tas palīdz izprast ne tikai mākslu, bet arī pašai sevi. Tagad viņa var lepoties arī ar pirmo savu darbu izstādi, kas skatāma Alūksnes novada bibliotēkā.Sausās adatas tehnikāAgitas interese par radošām lietām, par mākslu, pašai to vēl neapzinoties, sākās jau no bērnības, kad bērnudārza laikā tapa dažādi zīmējumi un gleznojumi. Līdz ar to likumsakarīgi, ka vecāki, talanta aprises apjautuši, Agita veda uz Mākslas skolu – tajā viņa sāka mācīties jau no pirmās klases. Agita stāsta, ka Alūksnes Mākslas skolā ir dažādi virzieni, un viņa izvēlējusies apgūt grafiku - parasto grafiku, atspiedumu, linogriezumu, monotipiju, kalogrāfiju un sausās adatas tehniku, kā arī strādāt programmā “CorelDRAW”. Kas tas ir? Agita skaidro, ka sausās adatas tehnikā zīmējumu veido, ieskrāpējot ar adatu zīmējumu metāla plāksnē. Vēlāk šo plāksni ietamponē ar krāsu, kas iestrēgst starp skrāpējumiem, bet pārējo virsmu notīra. Spiede papīru piespiež plātnei, un tas saskaras ar krāsu, no kā rodas uz plātnes iestrādātā zīmējuma spoguļattēls.Pašlaik mīļākais instruments - zīmulisAgitas izraudzītās mākslas darbu tehnikas mainās pa sezonām, - viņa mēnesi var gleznot, tad aizrauties tikai ar digitālo mākslu, tad kādu nedēļu vai divas – ar parastu zīmēšanu ar zīmuli vai ogli. Šobrīd mīļākie instrumenti ir zīmulis, pildspalva, rapidogrāfs un dzēšgumija.