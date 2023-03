Politoloģe ar poverliftingu sirdī

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Daria Dmitrenko ir 22 gadus veca jauniete, kura Alūksnē ieradusies no Ukrainas pilsētas Mariupoles. Viņa ieguvusi maģistra grādu politoloģijā un uz situāciju Ukrainā skatās ar mazliet pesimistiski. Viņa apzinās, ka pasaule bez kara Ukrainā nebūs tūlīt un tagad.- Kāds bija tavs ceļš uz Latviju?- Esmu dzimusi Doneckā un dzīvoju tur līdz 17 gadiem. Kā zināms, Donecka okupēta jau kopš 2014. gada, un jau divus gadus gribēju no turienes doties prom, lai iestātos universitātē Mariopolē. Tas man būtu izdevīgi, jo Mariopole ir tuvu manai dzimtajai pilsētai. Iestājos politologos un mierīgi dzīvoju un mācījos tur. Pirms kara mani nosūtīja uz praksi Kijivā, Ukrainas parlamentā. Tas bija tieši trīs dienas pirms kara, un neviens pat nenojauta, ka situācija izvērsīsies tieši tā. Izbraucu uz Kijivu un no malas draugu skatītajos video vēroju, kā manu pilsētu slauka nost no zemes virsas. Universitātes filiāle no Mariopoles pārcēlās uz Kijivu un es turpināju mācīties Kijivā. Man bija ļoti svarīgi novērst domas un, tā kā sportoju kopš bērnības un peldu no piecu gadu vecuma, pasūtīju sev hanteles un sāku mājās nodarboties ar spēka vingrošanu. Tas man palīdzēja tikt galā ar dusmām un nespēju ietekmēt notiekošo manā zemē.