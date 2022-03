Plāno sakārtot Miera ielu un kapu piebraucamo teritoriju

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Februāra domes sēdē Alūksnes novada domes deputāti nolēma atbalstīt projekta “Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” īstenošanas pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Projekts paredz Miera, Melnuma, Tempļakalna ielu un laukuma pie Alūksnes Lielajiem kapiem vērienīgu pārbūvi teju divu gadu garumā.Projekta atbalsta gadījumā realizācija paredzēta divos būvprojektos. Pirmais no tiem būs Miera ielas pārbūve posmā no Pils ielas līdz krustojumam ar Melnuma ielu un Melnuma ielas pārbūve Alūksnē. Bet otrais paredz Miera ielas pārbūvi posmā no krustojuma ar Melnuma ielu līdz Miera un Tempļakalna ielas funkcionālajam savienojumam un funkcionālā savienojuma uzlabošana.“Mērķis ir uzlabot piekļuvi ar uzņēmējdarbību saistītām potenciālajām teritorijām un radīt drošu un ilgtspējīgu transporta satiksmi Alūksnes pilsētā,” norāda Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, projekta vadītāja Inese Zīmele - Jauniņa.