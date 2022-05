“Pīlādži” – vieta, kur justies labi

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Mājas, kur jūtas labi. Tā par dzīvi sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” Mālupē saka laikraksta uzrunātie klienti. Šopavasar “Pīlādži” nosvinēja trīs gadu jubileju. Iestāde ir jauna, un tieši to darbinieki sauc par vienu no priekšrocībām.“Pīlādži” dibināšanas dienu svinēja 29. martā. Tas gan sakritis ar laiku, kad iestādē gan klienti, gan darbinieki slimojuši ar “kovidu”, tādēļ svinības izpalikušas. Tas iestādei bijis grūts laiks. Lai nodrošinātu tās darbu bez aizķeršanās, veselajiem darbiniekiem bija jāstrādā vairāk kā citkārt. “Kolektīvs ir labs - saprata situāciju un pielāgojās apstākļiem. Krīzē spēja vienoties un kopā bija stipri,” saka iestādes vadītāja Laima Kaņepe. “Pīlādžos” galvenokārt strādā Mālupes un Liepnas pagasta iedzīvotāji, arī no Alūksnes, Malienas, Jaunannas un Kalnienas. Cits citu pazīst, zina stiprās un arī vājās puses, kas ir priekšrocība. Pie tam vairāk nekā puse darbinieku “Pīlādžos” strādā kopš centra pirmsākumiem, tādēļ cits pie cita jau “pieslīpējušies”.