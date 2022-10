Piepilda sapni par pilota profesiju

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Ir profesijas, ar ko ikdienā bieži nesastopamies, līdz ar to tās šķiet divtik interesantas. Viena no tām ir pilota profesija, kas ir ne tikai aizraujoša, bet nu jau arī pasaulē plaši pieprasīta.Alūksnietis Mārcis Jaunkamps (23) ieguvis pilota izglītību un jau decembrī sāks pārvadāt pasažierus. Ikdienā Mārcis strādā par pilotu, bet brīvajā laikā viņu aizrauj sports un mūzika.- Kā izvēlējies kļūt par pilotu?- Pirmās intereses pazīmes varētu saskatīt jau tad, kad man bija seši vai septiņi gadi. Mamma darba darīšanās bieži lidoja uz Dublinu un es devos viņu pavadīt un sagaidīt. Man bija iespēja bieži redzēt lidmašīnas, vērot to kustību lidostā. Tas šķita interesanti un gribējās arī pašam pamēģināt, taču visu laiku šķita, ka tas nav reāli un iespējami. Vēlāk noskaidroju, ka pilota apmācības Eiropā maksā vidēji 100 līdz 120 tūkstoši eiro! Man tādas naudas nav. Pabeidzu ģimnāziju un sapratu, ka man vēl aizvien ir tas pats sapnis. Tolaik “Air Baltic” atvēra savu pilotu akadēmiju, kurā bija jāiemaksā deviņi tūkstoši eiro un pārējo summu aizņemties, vienojoties ar banku un “Air Baltic”. Tā nu pēc skolas uzreiz nesāku mācīties, bet gadu pastrādāju, lai mēģinātu īstenot savu ieceri. Palīdzēja arī vecāki, ģimene un kopīgiem spēkiem viss sanāca.