Pakalpojumu “Pastnieks mājās” neizmanto

Pastnieks Aivars Baltais teic, ka visbiežāk pastnieka pakalpojumus mājās iedzīvotāji izmanto, lai saņemtu pensiju un abonētu presi.

Alūksnes novada pagastos pasta nodaļas slēgtas jau pērn. Palikusi tikai viena Alūksnes pilsētā, kur iedzīvotāji var vērsties pēc nepieciešamajiem pasta pakalpojumiem. Tagad VAS “Latvijas Pasts” piedāvā pakalpojumu “Pastnieks mājās”, ko bez maksas var izmantot visi tie, kuri dzīvo ārpus valstspilsētām un novadu administratīvajiem centriem, neatkarīgi no pasta nodaļas tuvuma. Tomēr Alūksnes novada pagastu iedzīvotāji šo iespēju vēl nav izmantojuši – daudzi par to pat nezina, bet citiem nav bijusi tāda nepieciešamība.

Uzskata par parocīgu

Arī šogad VAS “Latvija Pasts” plāno turpināt samazināt pasta nodaļu skaitu visā Latvijā, kas izraisa satraukumu ne vien iedzīvotājiem, bet arī preses izdevējiem. Par šo tēmu diskusijās ar “Latvijas Pastu” un Satiksmes ministriju, kuras pārziņā ir šīs nozares politika, iesaistās arī reģionālie mediji. Tagad “Latvijas Pasts” izvērsis reklāmas kampaņu jaunam pakalpojumam “Pastnieks mājās”, apgalvojot, ka jau daudzviet tas strādājot labi un pasta nodaļa pagastā neesot nepieciešama.

“Piesakot pakalpojumu “Pastnieks mājās”, iedzīvotāji var saņemt tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta nodaļā: sūtījumu nosūtīšanu un saņemšanu, preses izdevumu abonēšanu, finanšu pakalpojumus, tai skaitā naudas pārvedumus, komunālo un citu rēķinu apmaksu, pastmarku, aplokšņu un atklātņu tirdzniecību. Pastnieka sniegtie pasta pakalpojumi dzīvesvietā ir tādi paši, kā pasta nodaļās, savukārt finanšu pakalpojumus sniedz atbilstoši pakalpojumu cenrādim,” laikrakstam vēsta VAS “Latvijas Pasts” komunikācijas speciāliste Alise Krustkalne.

Izvērtējot cilvēku paradumus, “Latvijas Pasts” dažādojot saskarsmes punktus ar klientiem. “Tā rezultātā paplašinām veidus, kā saņemt pasta pakalpojumus: pakomātā, pasta nodaļā vai dzīvesvietā. “Pastnieks mājās” ir parocīgs pakalpojumu saņemšanas veids klientiem, īpaši senioriem un cilvēkiem reģionos,” pauž arī “Latvijas Pasta” valdes loceklis Jānis Kūliņš. Lai popularizētu šo pakalpojumu, “Latvijas Pasts” pašlaik izvērsis reklāmas kampaņu, stāstot par to televīzijā un izdalot bukletus novadu bibliotēkās.

Vēl nav izsaukti

Alūksnes novada pagastu iedzīvotāji pašlaik šo pakalpojumu neizmanto. “Vēl neesam saņēmuši nevienu pastnieka izsaukumu uz mājām. Tomēr laikā, kad cilvēkiem piegādājam pensijas dzīvesvietās, nereti viņiem abonējam arī laikrakstus un žurnālus, atvedam arī pa kādai aploksnei un markai, ja nepieciešams. Presi pārsvarā pie pastnieka abonē seniori, jaunākā paaudze šim nolūkam izmanto internetu,” saka pastnieks Aivars Baltais, kurš apkalpo klientus Alūksnē, Kalncempjos, Zeltiņos, Ilzenē un Alsviķos. Pastnieks stāsta, ka, pirms pasts ieviesis pakalpojumu “Pastnieks mājās”, visi pastnieki devušies uz kursiem, lai apgūtu papildu komunikācijas prasmes, mācītos sūtījumu svēršanu un izmaksu aprēķināšanu un citu. Katram pastniekam izsniegts arī tālrunis, lai ērti varētu sazināties ar klientiem.

Bez maksas

Piesakot pastnieka pakalpojumu dzīvesvietā, vēstuļu un sīkpaku atkārtota un paku pirmreizējā piegāde ir bez maksas, bet sūtījumu pastnieks piegādās nākamajā darbdienā pēc pieteikuma. Vienkāršas un izsekojamas vēstules piegādās pastkastītē tāpat, kā līdz šim. Savukārt ierakstītas un apdrošinātas vēstules pastnieks piegādās adresātam mājās un izsniegs pret saņēmēja parakstu, veicot saņēmēja identifikāciju. Ja ierakstītas vai apdrošinātas vēstules piegādes laikā klients nav mājās, viņš no pasta saņems SMS aicinājumu vai paziņojumu pastkastītē.

“Vienkāršus un izsekojamus sūtījumus, ja izmērs atbilst pastkastītes formātam, piegādājam pastkastītē. Ja izmērs ir lielāks, tad sūtījumu, iepriekš piesakot, vedam uz mājām. Ierakstītu un apdrošinātu sūtījumu piegādāsim adresātam dzīvesvietā un izsniegsim pret parakstu, veicot saņēmēja identifikāciju. Ja uz sūtījuma ir norādīts tālruņa numurs, sūtījums var tikt piegādāts arī pakomātā,” stāsta pastnieks.

Iesaka sadarboties

Reģionālo mediju asociācija pauž viedokli, ka tik brīnišķīgi, kā uzsver pasta pārstāvji, viss nemaz nav. Jā, pastnieka izsaukšana ir bezmaksas pakalpojums, bet vai lauku cilvēks vēlēsies “dancināt” pastnieku vienas vēstules dēļ? Reģionālo mediju asociācija rosina pastam laukos, kur slēgtas pasta nodaļas, sadarboties ar tuvumā esošo iestādi vai uzņēmumu, piemēram, veikalu, pašvaldību, degvielas uzpildes staciju vai citu, kur tomēr pasta pakalpojumu minimums būtu pieejams. Pasts gan norāda, ka tas esot dārgi. Vai pastnieka braukšana pie klienta ir izdevīgāka? To rādīs laiks.

PASTNIEKS MĀJĀS

Pieteikt “Pastnieku mājās” var gan darbdienās, gan brīvdienās: no pirmdienas līdz piektdienai laikā no pulksten 8.00 līdz 20.00, bet sestdien un svētdien no pulksten 9.00 līdz 17.00, zvanot uz klientu atbalsta tālruni: 27008001, kā arī rakstot uz e – pastu: info@pasts.lv. Zvans no mobilā tālruņa uz klientu atbalsta tālruni ir bez maksas. “Latvijas Pasts” vēsta, ka pastnieks pēc zvana saņemšanas pie klienta ieradīsies nākamajā darbdienā, bet finanšu pakalpojumu sniegšanai – vienas līdz trīs darbdienu laikā. Valstspilsētās un novadu centros dzīvojošie arī var izsaukt pastnieku uz mājām, tikai tad šis pakalpojums maksās 4,99 eiro.

Pa pastu nesūta

Alūksnes novada Alsviķu pagasta iedzīvotāja Laima Tiltiņa pārsvarā izmanto Alūksnes pasta nodaļas sniegtos pakalpojumus, tomēr atzīstami vērtē arī pastnieku darbu. “Līdz šim mūs, Alsviķu pagasta iedzīvotājus, apkalpoja pastnieks Anatolijs Šuvcāns. Viņš bija ļoti atsaucīgs un pretimnākošs pastnieks. Tagad pastu mums piegādā citi pastnieki, bet arī viņi ir ļoti laipni un čakli, preses izdevumus piegādā agri. Daždien “Alūksnes un Malienas Ziņas” saņemu jau pulksten 10.30. Citi pastnieku pakalpojumi man pašlaik nav nepieciešami, tādēļ arī nav bijusi vajadzība pastnieku izsaukt uz mājām. Taču zinu, ka pasts tagad tādu pakalpojumu piedāvā,” saka L. Tiltiņa. Viņa dažādu vēstuļu un apsveikumu sūtīšanai izmanto interneta un viedtelefona sniegtās iespējas. “Nevienam vēstules vai kartītes pa pastu vairs nesūtu. Tāpat arī man neviens pa pastu neko nesūta. Laiki mainījušies, arī internetā neko nepasūtu, bet citi to dara un sūtījumus saņem pakomātos,” saka alsviķiete.

Nav pat pastkastes

Smiltenes novada Gaujienas pagasta iedzīvotāja Laima Poševa stāsta, ka viņai tuvākās pasta nodaļas ir Apē un Smiltenē, jo arī Gaujienā tā pērn jau slēgta. “Man ļoti patīk, piemēram, Ziemassvētkos nosūtīt apsveikuma kartīti nevis elektroniski, bet drukāto pa pastu. Tādēļ ir sāpīgi, ka pagastā vairs nav pat pastkastes, kur savu sūtījumu ievietot. Jāizsauc pastnieks vai, domājot par to jau laicīgi, jādodas uz tuvāko pasta nodaļu, kas ir Apē. Lai gan cilvēki pagastos savus pastniekus pārsvarā pazīst, nedomāju, ka ērti būs senioriem meklēt pasta tālruņa numuru, lai izsauktu pastnieku mājās. Man kā strādājošam cilvēkam tas grūtības nesagādātu, bet senioriem bez bērnu vai citu tuvinieku palīdzības to izdarīt nebūs vienkārši,” stāsta L. Poševa. Viņa presi neabonē, tādēļ arī šim nolūkam pastnieks viņai nav nepieciešams. “Preses izdevumiem naudu netērēju, bet izlasu tos bibliotēkā. Ļoti novērtēju, ka vismaz bibliotēkas vēl ir katrā pagastā, un tās iedzīvotājiem sniedz šādu iespēju,” saka L. Poševa.