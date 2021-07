Nometnes aizstāj ar vasaras aktivitātēm

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Lai gan vasaras sākumā bērnu nometnes šogad nenotika, Alūksnes novada izglītības iestādes bērniem un jauniešiem jau no 1. jūnija piedāvā dažādas vasaras brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs vien saturīgas nodarbes plāno šovasar nodrošināt vairāk nekā 600 bērniem un jauniešiem, bet jēgpilni atpūsties jaunā paaudze var arī novada pagastos.Lai gan iespēja piedalīties dažādās vasaras brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs bērniem novadā ir jau no 1. jūnija, atsevišķi vecāki izteikuši neapmierinātību, ka informācija par šo iespēju līdz ģimenēm nonākusi novēloti. Atspēkojot šos pārmetumus, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe skolu metodiskā darba un tālākizglītības jautājumos Baiba Lietapure laikrakstam stāsta, ka arī pārvaldē ilgi nebija konkrētas informācijas par to, vai valstī noteikto pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ vispār šogad būs iespēja organizēt bērniem nometnes vai kādas citas brīvā laika pavadīšanas iespējas.