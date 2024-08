Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Ka ar 3D pildspalvu izveidot telpisku torni, uzbūvēt robotu un saprogrammēt, lai tas kustētos? To visu Apes bērni šonedēļ varēja uzzināt robotikas nometnē “ROBO grib dzīvot zaļi”, ko organizē SIA “Rekurobo” – Unas Reķes izveidots uzņēmums. 18 gadus U. Reķe vadīja skolu Vidagā, četrus gadus bija direktore Trapenē, līdz izlēma neturpināt darbu izglītības nozarē. Sajūtu un emociju bija tik daudz, ka U. Reķe toreiz teica, ka izglītības jomā vairs nestrādās un meklēs citus dzīves ceļus jeb iespējas. Pēc dažu gadu pauzes viņa ir atgriezusies izglītībā, jāteic gan, ka nedaudz citādākā formātā - no skolas direktores par uzņēmēju.Izmantot dotās iespējas un darīt to, kas vislabāk padodas, – tā var formulēt šī brīža Unas Reķes nodarbošanos. Izveidojusi pati savu uzņēmumu SIA “Rekurobo”, piesaistījusi finansējumu uzņēmējdarbības idejām un jau kopš pavasara organizē robotikas nodarbības bērniem, šobrīd – arī vasaras nometnes.