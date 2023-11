No Rīgas Imantas uz Ilzenes “Imantām”

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Jānis Pavasars (35) ir dzimis rīdzinieks, kurš nu jau gadu par savu dzīves vietu sauc Ilzeni. Vēl gan nav pilnībā pārvācies uz Ilzeni, taču plāno to drīzumā darīt.Kā pats saka – ar Alūksnes pusi viņam jau izsenis ir vairākas saiknes, kuras nu rezultējušās ar dzīvesvietas izvēli Alūksnes novadā. Jānis mēdz jokot, ka Rīgā dzīvojis Imantā un Ilzenē iegādājies māju ar nosaukumu “Imantas”, līdz ar to no šī vietvārda nekur tālu nav ticis. Viņš strādā par arboristu kokkopi, un mīlestība pret dabu ir tas, kas Jāni raksturo visvairāk un visās nozīmēs. Jānis iesaka: “Esiet proaktīvi, nebīstieties kļūdīties un atzīt to, pastāviet par sevi un savām pārbaudītajām vērtībām!”- Kāda ir tava iepazīšanās vēsture ar Alūksni un kā tu šeit nokļuvi?- Latvieši ir draudzīgi un pazīst cits citu visapkārt. Ir vairākas sasaistes ar Alūksnes novadu. Pirms pieciem gadiem mācījos par arboristu Ērgļos un tur satiku puisi no Alūksnes, Lauri Švekeru. Tagad strādājam kopā 100 kilometru rādiusā ap Alūksni. Citam kursabiedram mamma Sarmīte dzīvo Annā, kur braucām trenēties apgriezt ābelītes. Pazīstu arī Laimu Kaufiņu no Ķauķu kalna. Iepazīšanās ir likumsakarīga, jo man ļoti patīk ziema, kalni un snovošana. Mēdzu “nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu” – atbalstīt Laimu Ķauķa kalna attīstībā un padzīvoties pie viesmīlīgās Sarmītes, palīdzot lauku darbos. Iepazinos vēl ar vairākiem šīs puses cilvēkiem, piemēram, Ediju Gušu, kurš Malienā rīko Sebežu kausu, un ar viņa palīdzību 2022. gadā man bija debija auto izdzīvošanas sacensībās. Te dzīvo fantastiski cilvēki!